迎接新年惠民措施 高市提醒注意自身權益

行政院宣布明年1月1 日起實施7項惠民措施，高雄市政府今天針對基本工資調漲、基本生活費調增、農保補助及都審興革制度進行盤點，並提醒市民注意自身權益。

行政院宣布「110年元月實施惠民措施」，明年1月1日起，包括基本工資調漲、農民退休儲金、農業保險法及其補助辦法、國中小營養午餐加碼補助、基本生活費調增、圖書出版品免繳營業稅及口罩實名制增量降價等7項惠民措施將上路。

為減輕農民負擔，高市府今年10月1日起，加碼補助農業保險20%保費，再加上中央補助50%保費，大幅降低農民負擔。農業局除鼓勵農民投保農保，也提醒符合農民退休儲金資格者，記得向在地農會申請。

針對明年每月基本工資調整為新台幣2萬4000元，每小時基本工資調整為160元，勞工局提醒市民注意自身權益。高市府也呼籲雇主遵守工資新制，若發現有低於基本工資違規情形，將裁罰2萬至100萬元罰鍰。

高雄都審興革制度也將於明年元旦正式啟動，未來民間開發案程序採分層、分級、分流處理，案件隨到隨審，可大幅降低開發業者時間成本；反之，公共工程案件都審規模從嚴，由市府帶頭提升都市景觀與環境品質。

在社會福利方面，明年起低收入戶所得標準調整為每人每月1萬3341元、中低收入戶所得標準調整為每人每月2萬12元、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼所得標準，調整為每人每月3萬3353元，受惠人數預計增1809人。