金門跨年晚會首度移師金沙舉辦 8分鐘煙火秀給你好看

揮別2020迎向2021，金門跨年晚會今年將首度移師金沙鎮舉辦，以「金喜臨門魅力犇放」為主題，晚會透過海選在地團藝文團體，邀請許多知名藝人現場演出，主辦單位準備長達8分鐘煙火，精彩可期，還有摸彩活動，摸彩券除了透過夾報方式，活動當日晚間6時開放入場，入場時同時發放摸彩卷及加油棒，發完為止。

金門縣文化局今天表示，今年的跨年晚會，將首度在金沙鎮金沙國小操場舉辦，除了歌手和在地團體表演外，壓軸的煙火邀請台南國慶團隊預計施放長達8分鐘，有別於以往在平地施放煙火，今年在金沙國小校舍頂樓施放，讓民眾能近距離觀賞。

文化局也表示，因應疫情升溫，晚會將會採取高規格的防疫措施，採單一出入口由金沙國小北面門口(金沙鎮公所對面)進出，進場時應噴酒精進行手部消毒、全程戴口罩、量體溫與實聯制登記，為實聯制登記順暢性，籲請民眾務必攜帶縣民卡或身分證，以利實聯制登記作業，同時開放網路線上實聯制登錄。

只要民眾自行在網路上登錄，抵達會場秀出登錄完成頁面，即可快速入場（網址：https://forms.gle/khiV4oebSR2e55h99），參與民眾也可先行於紙張填寫實聯資訊，於活動現場提供予服務人員，請民眾全程攜帶手機接收疫情訊息，場內除補充飲水外禁止飲食。

晚會活動將透過高點綜合台與金門名城有線電視直播，網路直播將透過壹電視youtube壹直播撥出 https://www.youtube.com/user/twnexttv，鼓勵民眾在家線上看跨年。

晚會勢必會為金沙鎮帶來大量車潮，主辦單位與金門縣警局金湖分局繃緊神經，將榮湖周邊道路，規劃為汽車停車場，金沙鎮公所旁廣場，規劃為機車停車場，活動週邊道路也會有引導牌指引活動會後車流疏散，主辦單位也將安排接駁車返回金城及金湖車站；同安排接駁船接配合晚會結束時間送烈嶼鄉親返家，預計於1月1日00:40發車，烈嶼接駁船會配合接駁車到達時間開船。