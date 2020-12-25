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財長蘇建榮嘆過去巡緝艇老舊 走私抓都抓不到

聯合報 / 記者 王昭月／高雄即時報導
關務署委由台船建造4艘100噸級巡緝艇，今早在台船高雄廠開工。記者王昭月／攝影
關務署委由台船建造4艘100噸級巡緝艇，今早在台船高雄廠開工。記者王昭月／攝影

國內查緝走私的船艇泰半老舊，財政部關務署為杜絕海上走私，進行邊境管制，委由台船建造4艘100噸級巡緝艇，今早在台船高雄廠開工，新艇速度快，機動性及操控性優異，具夜視功能亦能結合無人機監視，甚至連兩性空間都考量在內，首艘預計明年8月交船。

開工典禮今早由財政部長蘇建榮及台船董事長鄭文隆共同主持，檢警及憲兵及市政府等單位到場觀禮。蘇建榮致詞時感嘆，過去巡緝艇老舊，有時連走私漁船跑得都比它快，抓都抓不到。如今新建船艇，未來邊境管控能力可望能如虎添翼。

財政部關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫，100噸級巡緝艇4艘採購案」，總預 算達8億2500萬，由船舶研發中心規畫設計，台船承造。新造船艇船長32公尺，船速可達30節，採用硬稜泌船型，具有斜艏材及橫截艉，艏部具適當的船舷外傾，設有擋浪條可減少甲板上浪機率，水下艉部設有截流板維持航行姿態。

另艇上配有夜視系統，可進行海上日夜監視，船艇頂部設有垂直起降的無人機停放甲板，未來可搭無人機執行海上緝私勤務，增加查緝能量。

鄭文隆致詞時特別介紹今日開工地點，為台船的船體廠，各種噸位的船體都由此製造，台船具備承造上萬噸位的船艇的技術，雖然船艇愈小愈難製造，但台船近年已經建造包括洋研究船等船隻，技術不成問題。

他表示，新建的100噸級巡緝艇，按照台灣的施工進展，第一艘預訂明年12月即能下水，後年3月完成，接著大概每3、4月就有一艘 完工，全部的合約在112年4月完成。

蘇建榮表示，這次查緝艇首次委由台船公司建造，相信未來會有很多機會。台灣是海洋國家，海岸線約1500多公里，海關負責把守邊境，管控貨進出口及緝私的重責，但過去海關巡緝艇已多數老舊，因此十多年前即規畫建造，到近年才獲行政院支持，編列8億多萬預算建造4艘，預計112年完成，希望這4艘巡緝艇讓海關未來在邊境把守上，更發揮成效。

他也提及，今天的巡緝艇是針對鄰近海域執行查緝任務，但我們的巡緝艇多半老舊，有時候走私漁船跑得比巡艇艇還快，抓都抓不到，因此這4艘巡緝艇的建造，應能讓海關緝私能力如虎添翼。蘇表示，新建的4艘巡緝艇，首艘會放在基隆關，另1艘在台中關，2艘在高雄關，未來海關邊境管控作業應能作得更完善。

開工典禮今早由財政部長蘇建榮（右）及台船董事長鄭文隆（左）共同主持。記者王昭月／攝影
開工典禮今早由財政部長蘇建榮（右）及台船董事長鄭文隆（左）共同主持。記者王昭月／攝影
關務署委由台船建造4艘100噸級巡緝艇今早在台船高雄廠開工。記者王昭月／攝影
關務署委由台船建造4艘100噸級巡緝艇今早在台船高雄廠開工。記者王昭月／攝影
蘇建榮致詞時感嘆，過去巡緝艇老舊，有時連走私漁船跑得都比它快。如今新建巡緝艇，可望未來邊境管控能力能如虎添翼。記者王昭月／攝影
蘇建榮致詞時感嘆，過去巡緝艇老舊，有時連走私漁船跑得都比它快。如今新建巡緝艇，可望未來邊境管控能力能如虎添翼。記者王昭月／攝影

海關 走私 行政院

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