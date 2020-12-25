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「小英故鄉」屏東楓港 奪環保署減碳創意優等獎
屏東縣枋山鄉楓港社區是蔡英文總統的故鄉，社區104年取得低碳永續家園銅級認證後，持續精進社區減碳工作與人力培訓，去年升等銀級，也是全縣首座鍍銀村里，今年再以推動智慧農業的成效，以各式燈泡亮度、耗電量比較教具宣導節能減碳的亮點，再獲環保署「減碳有里、創意有你」優等獎。
屏東縣有296個單位參與低碳永續家園認證，恆春鎮、九如鄉、里港鄉、萬巒鄉、枋寮鄉、林邊鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉與春日鄉等10鄉鎮及44處村里取得銅級認證；枋山鄉楓港社區在低碳永續家園認證機制中「生態綠化」、「綠能節電」、「綠色運輸」、「資源循環」、「低碳生活」及「永續經營」6大面向運作機能達到銀級標準。
縣環保局說，環保署為鼓勵長期參與「低碳永續家園評等推動計畫」的村里持續投入量能，使民眾從各生活層面，以身體力行綠生活，辦理「減碳有里、創意有你」評鑑活動，將各村里的智慧與創意分享更多人，建構低碳永續家園，今年派枋山楓港社區代表參賽，奪下優等獎。
楓港社區發展協會執行長黃隆獻說，枋山數位機會中心(枋山DOC)2年前與社區聯合，建構智慧農村WebDuino感測系統物聯網基地，透過執行期間的資料回報與分析，提供枋山鄉未來栽種重要數據資料及農作發展的參考，這次展現智慧農業成效，加上以各式燈泡亮度、耗電量的比較教具宣導節能減碳，獲得評審肯定。
他說，社區陸續將廢棄舊軍營改建為「伯勞鳥生態展示館」，用太陽能光電設置照明與電動車充電站，社區健走步道以回收水泥試體及連鎖磚作公園、圍籬素材、廢棄建材搭建社區農園棚架，利用回收電線杆搭起象徵永續精神的風車等，利用社區閒置空間建置節能減碳設施，將永續家園精神延伸至生活中。
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