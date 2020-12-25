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義聯集團朕豪大酒店開幕 林義守盼疫情之後兩岸多交流

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
義聯集團朕豪大酒店今天開幕，集團創辦人林義守（右）感謝高雄市長陳其邁前往祝賀。記者楊濡嘉／攝影
義聯集團朕豪大酒店今天開幕，集團創辦人林義守（右）感謝高雄市長陳其邁前往祝賀。記者楊濡嘉／攝影

義聯集團投資興建的「朕豪大酒店」今天試營運開幕，高雄市長陳其邁稱讚義聯集團選在高雄智慧產業發展廊帶和捷運紅線的中心區域建義享天地、朕豪大酒店，眼光獨具；義聯集團創辦人林義守感謝高雄市政府、交通部觀光局、金融界的支持，也向陳其邁說，等疫情（新冠肺炎） 過去，希望能與國際、兩岸多交流。

朕豪大酒店原打出與國際知名的萬豪結盟，但今天先以朕豪大酒店之名試營運，朕豪大酒店董事長張天吉說，雙方沒有解約，雙方系統之建置仍需點時間做調整，因此目前的狀況可以說是與萬豪酒店尚未結盟的狀態，日後雙方就一些事項調整之後，有機會用高雄萬豪酒店之名營運；對於試營運期間預定住房的萬豪酒店會員，會依萬豪酒店的做法，採取免費措施，今天起跑向朕豪大酒店訂房的要付費。

林義守和張天吉表示，義聯集團投資義享天地370億元，分為A館和B館，A館投資226億元，是700間房間的朕豪大酒店和購物中心，B館投資124億，有精品購物中心和商辦， 整個義享天地創造直接和間接就業機會1萬1000多個。

陳其邁感謝義聯集團看好高雄、投資高雄，林義守從打鐵店起家，一步步建立龐大事業發展，誠懇待人，不講空話；他力推橋頭科學園區、人工智慧物聯網，從台南到亞灣新灣區打造出智慧科技廊帶，義享天地正在這軸心中心地帶，市府盼與義聯集團共同為高雄的發展共同努力。

林義守說，義聯集團投資高雄，義享天地創造間接、直接的就業機會1萬1000多個，市府不只要支持義聯集團，也要支持其他企業，目前國際受疫情影響，要拜託陳市長，疫情過去之後，要加強國際外交和兩岸互動交流。

義享天地在高雄市博愛路和自由路之間的大順路上，旁邊是好市多大順店，博愛路上有捷運紅線，大順路上日後有輕軌經過。

義聯集團朕豪大酒店今天開幕，前監委葉耀鵬（右）、美麗島電子報董事長吳子嘉（左）前往祝賀，中為義聯集團創辦人林義守。記者楊濡嘉／攝影
義聯集團朕豪大酒店今天開幕，前監委葉耀鵬（右）、美麗島電子報董事長吳子嘉（左）前往祝賀，中為義聯集團創辦人林義守。記者楊濡嘉／攝影
義聯集團朕豪大酒店今天開幕，集團創辦人林義守（右）與前往祝賀高雄市長陳其邁熱烈交談。記者楊濡嘉／攝影
義聯集團朕豪大酒店今天開幕，集團創辦人林義守（右）與前往祝賀高雄市長陳其邁熱烈交談。記者楊濡嘉／攝影

酒店 萬豪 疫情

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