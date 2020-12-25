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影／高榮南分院辦化妝舞會 號召社區參與發表長照成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
高雄榮總台南分院辦化妝舞會，號召社區參與發表長照成果。記者周宗禎／攝影
高雄榮總台南分院辦化妝舞會，號召社區參與發表長照成果。記者周宗禎／攝影

高雄榮總台南分院今天舉辦樂活長照成果發表「聖誕銀齡化妝舞會」，附近永康區復興里、勝利里、酵母關懷據點、北區力行里以及院內樂活日照中心據點阿公阿嬤200多人參與，個個精心打扮，在耶誕氛圍音樂聲中變裝走秀，「創造屬於長輩與家屬的幸福與歡樂聖誕回憶」。

高榮台南分院表示，院方社區團隊老師配合防疫措施，仍持續在社區辦理延緩失能課程，今天以歡欣的心情舉行「109年樂活長照成果發表會」，以「聖誕銀齡化妝舞會」為主題，邀請院內長輩及今年參與的永康區復興里、勝利里、酵母關懷據點、及北區力行里組隊來展現這一年的成果。

開場先長輩變裝走秀，再各社區長輩們戴著自已所彩繪的面具登台演出 :「日照中心-多美麗的玫瑰花」、「酵母關懷據點-阿爸牽水牛」、「勝利里-熱情的沙漠」、「力行里-運動太鼓表演」。許多老人家開心豎起大拇指讚賞，家屬也感動欣慰。「阿香」阿嬤說，今年的聖誕節很不一樣，「我有朋友、老師作伙過節」。

高齡醫學科主任陳宣恩表示，疫情持續蔓延全球、籠罩孤立氛圍，許多長者因此足不出戶，減少社交活動，疫情尚未結束，阻止了病毒，卻可能因缺乏運動，造成「肌少症」，下肢無力容易跌倒，而跌倒高居台灣高齡者意外死亡原因的第二位。

他說，為提供長者預防及延緩失能，除致力推動社區長者預防照護，辦理「南榮全方位銀髮樂活站」模組，針對高齡者營養、認知功能訓練、社會參與、高齡長者健康體適能運動、肌耐力訓練、全身協調性等全方位的介入課程。提供高齡者均衡營養飲食觀念、實際生活認知功能的強化、適合高齡者的體適能活動，強化肌耐力及平衡訓練預防衰弱所帶來的跌倒風險，並提供醫療長照一條龍的完整照護，以便社區民眾能夠就近獲得優質的醫療與照護。

高雄榮民總醫院社工師陳宜娜表示，相關課程訊息及師資模組資訊請洽06-3125101轉8024有專人說明。

高雄榮總台南分院辦化妝舞會，號召社區參與發表長照成果。記者周宗禎／攝影
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長照 疫情 阿嬤

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