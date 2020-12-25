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對偏鄉醫療貼心多一度 恆基醫院設彩繪候診椅

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春基督教醫院為營造溫馨的婦兒活動空間，兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春基督教醫院為營造溫馨的婦兒活動空間，兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用。記者潘欣中／翻攝

位於台灣最南端的屏東恆春基督教醫院，縣衛生局前年將在地3家醫院的資源「火力集中」，指定恆基為婦幼專責醫院，讓產婦和幼童不用再舟車勞頓到都會醫院；為營造可愛溫馨的婦兒活動空間，年輕的兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用，到院民眾看到成排的創意彩繪椅，直呼好可愛。

16張明亮鮮豔、寫滿祝福話語的彩繪候診椅和兒童活動區今天啟用，院方說，兒童活動區以明亮溫暖的粉紅色為主色，天花板吊掛彩球，還有粉紅色的地墊、書櫃及鞋櫃，擺放黃色、藍色、綠色、橘色和紫色的小桌椅，讓孩子可以坐著閱覽書籍、享受玩樂高的樂趣。

院長黃健榮說，親子活動區的發想來自恆基兒科醫師群，為讓孩子改變對醫院的想像和既有觀念，在一次會議中，年輕醫師發想設置親子活動區和創意彩繪候診椅；打造溫馨可愛的兒童活動區，不僅吸引小朋友的注意力，可轉移就醫時忐忑不安的情緒，也能讓家長休息片刻。

「喜樂心是無價的良藥！」黃健榮說，為讓患者不僅身體可以得到醫治，心靈更能得到撫慰，院將「藝術之美」導入病房醫療，先在加護病房請在地畫家彩繪病房天花板，讓臥床患者也能看到美麗的風景畫作，心情喜悅可提升免疫力，今天啟用的兒童活動區和彩繪候診椅，為婦兒營造更溫馨舒適的環境。

屏東恆春基督教醫院為營造溫馨的婦兒活動空間，兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春基督教醫院為營造溫馨的婦兒活動空間，兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春基督教醫院為營造溫馨的婦兒活動空間，兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春基督教醫院為營造溫馨的婦兒活動空間，兒科醫師發想打造兒童活動區外，並請恆春國小美術學童彩繪婦兒專用候診椅，選在溫馨的聖誕節啟用。記者潘欣中／翻攝

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