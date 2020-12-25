南紡A2館今試營運 全台首家商場大型「賓士KTV」進駐

位在台南市東區的南紡購物中心A2館今天開始試營運，全新進駐獨家特色主題餐廳、威秀影城、賓士KTV、H&M、宜得利及3C體驗店等知名品牌，其中，威秀影城引進全雷射影廳，賓士KTV更是全台首間進駐商場的的KTV，餐飲娛樂更升級。

A2館以餐飲、娛樂、時尚大牌為主，所進駐的多為大坪數的大品牌，以使用面積最廣、全台第一家商場大型KTV的「賓士KTV」最受矚目，進駐8樓及9樓。店內設有60間多樣化主題包廂，包括熊貓、遊樂園、籃球風、埃及風、英倫風、太空人科技風格，帶給消費者不同的視覺享受及歡唱體驗，除了有頂尖主廚設計的國宴級料理外，還可到8樓旗下的「貳鍋三新精緻鍋物」品嘗五星級饗宴。

2010年「美樂地KTV」併購「賓士KTV」，一度將原賓士KTV更名為「美樂地KTV賓士店」，但顧及「賓士KTV」對於台南人的回憶，2016年「美樂地KTV」全面更名為「賓士KTV」，盼將台南在地人記憶裡的KTV繼續傳承下去。

賓士KTV指出，為了給消費者影像的震撼，使用55吋工業級薄縫拼接電視，從4拼接一直到12拼接，整面牆都是電視，唱歌氣勢猶如明星，並提供5支麥克風。試營運期間，除了天天有免消費的抽獎，明年1月底前還周周送gogoro、iPhone 12、Apple Watch、Homepod mini、小米手環5等回饋。

南紡購物中心指出，為提供消費者嶄新的觀影體驗，位在A2館地下1樓的威秀影城將引進5個全雷射影廳，加上原有A1 館5樓的威秀影城，總影廳數15個，座位數2600個，成為南台灣影廳數及座位數最多的影城。