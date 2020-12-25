麟洛濕地公園巨大綠鬣蜥現蹤 網友：怎麼那麼恐怖

屏東萬丹日前有民眾發現位於屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，有一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，引起議論，最近又有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，PO網後同樣引起熱議，此外，也有網友在貼文分享在公園內發現的其他綠鬣蜥，還驚呼「那個公園怎麼那麼恐怖！」

有民眾於昨天在麟洛濕地公園內，發現一隻綠鬣蜥趴在水邊曬太陽，由於體型巨大，再加上日前萬丹有民眾發現巨大綠鬣蜥，於是便拍照PO文驚呼：「酷斯拉？」還表示，真的很大隻，沒看過的人真的會被嚇到，還不怎麼怕人！正要下手牠就水遁了。

貼文一出引起網友議論並留言表示，「沒遇到大隻的，還會發出聲音，還會追人」、「那個公園怎麼哪麼恐怖」、「麟洛有綠鬣蜥生態公園喔？我怎麼不知道」、「開放打獵嗎？」、「還很多隻的」、「看到真的會嚇到」，此外，還有網友在貼文中分享在公園內發現的其他綠鬣蜥。

對此，屏東縣政府農業處提醒，綠鬣蜥不會主動攻擊，但要注意尾巴掃動及抓起時當心被咬，在野外看到綠鬣蜥，可撥打1999專線通報，由縣府專業人員協助。