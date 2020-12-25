快訊

室內晾衣等於慢性自殺？面對媒體「季節文」的反應

范瑋琪為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒放心上 肯定黑人努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麟洛濕地公園巨大綠鬣蜥現蹤 網友：怎麼那麼恐怖

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
最近有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，拍照PO網後引起熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團麟洛好地方
最近有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，拍照PO網後引起熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團麟洛好地方

屏東萬丹日前有民眾發現位於屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，有一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，引起議論，最近又有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，PO網後同樣引起熱議，此外，也有網友在貼文分享在公園內發現的其他綠鬣蜥，還驚呼「那個公園怎麼那麼恐怖！」

有民眾於昨天在麟洛濕地公園內，發現一隻綠鬣蜥趴在水邊曬太陽，由於體型巨大，再加上日前萬丹有民眾發現巨大綠鬣蜥，於是便拍照PO文驚呼：「酷斯拉？」還表示，真的很大隻，沒看過的人真的會被嚇到，還不怎麼怕人！正要下手牠就水遁了。

貼文一出引起網友議論並留言表示，「沒遇到大隻的，還會發出聲音，還會追人」、「那個公園怎麼哪麼恐怖」、「麟洛有綠鬣蜥生態公園喔？我怎麼不知道」、「開放打獵嗎？」、「還很多隻的」、「看到真的會嚇到」，此外，還有網友在貼文中分享在公園內發現的其他綠鬣蜥。

對此，屏東縣政府農業處提醒，綠鬣蜥不會主動攻擊，但要注意尾巴掃動及抓起時當心被咬，在野外看到綠鬣蜥，可撥打1999專線通報，由縣府專業人員協助。

農業處也呼籲，民眾飼養務必要登記，且絕對不能任意棄養，以免造成生態破壞。

最近有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，拍照PO網後引起熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團麟洛好地方
最近有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，拍照PO網後引起熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團麟洛好地方
最近有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，拍照PO網後引起熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團麟洛好地方
最近有民眾在麟洛濕地公園發現體型似乎更大隻的綠鬣蜥，拍照PO網後引起熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團麟洛好地方

綠鬣蜥 屏東縣政府 濕地公園

延伸閱讀

氾濫不輸綠鬣蜥 沙氏變色蜥入侵10餘年仍難控制

NBA／遭批體型發福 唐西奇：從來就不是肌肉男

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

屏東驚見「酷斯拉」綠鬣蜥 最多可長到2米、尾巴會甩人

相關新聞

麟洛濕地公園巨大綠鬣蜥現蹤 網友：怎麼那麼恐怖

屏東萬丹日前有民眾發現位於屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，有一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，引起議論，最近又有民眾在麟洛...

南紡A2館今試營運 全台首家商場大型「賓士KTV」進駐

位在台南市東區的南紡購物中心A2館今天開始試營運，全新進駐獨家特色主題餐廳、威秀影城、賓士KTV、H&M、宜得利及3C體...

屏東警局辦夜拍課程 讓交通、刑案勘驗拍照不再暗曚曚

有鑑於刑警、交通員警需經常夜間執行蒐證，屏東縣政府警察局分三梯次辦理「現場勘察採證訓練」，並安排夜間拍照及現場勘察採證實...

屏東非營利幼兒園 六都外最多

屏東縣政府積極營造友善育兒環境，縣長潘孟安昨參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，這是屏縣今年成立的第14所，明年再添6所，是六都外...

高雄機廠將遷移 議會關切用地變更

台鐵南部保修機廠將從高雄遷往屏東潮州，明年5、6月將完成遷移，高雄市政府將對高雄機廠近32公頃做都市計畫變更，副市長林欽...

馬祖人赴交通部陳抗 盼華信進駐

馬祖交通長期艱困，居民進出往往一票難求。昨天上午有約百名馬祖鄉親赴交通部前抗議。馬祖鄉親協會理事長林金官說，目前航線由立...

作品設計獲18座國際獎 創夏台灣之光

創夏設計創意總監王斌鶴自小有美術天分，2011年自行成立設計公司，跨足商品設計和空間設計雙領域，並雙雙獲得號稱設計界奧斯...

王斌鶴室內設計 拒收範本

王斌鶴創立創夏設計，跨足商品設計和空間設計兩種領域，最重要是做好時間管理和工作安排。

影／平安夜萬金聖母聖殿迎聖嬰 湧入約8千人次戴口罩防疫

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8...

高雄跨百光年無人機秀讓民眾驚呼連連！陳其邁加碼演出

高雄「2021跨百光年」今晚在愛河港灣絢麗登場，無人機演出讓觀眾驚喜連連！超大聖誕樹、360度旋轉的雪花、奔跑的糜鹿，和...

高雄渡輪與黃阿瑪的後宮生活聯名 搭渡輪有黃阿瑪相伴

高雄市輪船公司邀請「黃阿瑪的後宮生活」擔任航海大使，在兩艘渡輪上放上「黃阿瑪家族（貓咪）」，即日起和乘客來往鼓山、 旗津...

一卡通新董事長實力派 口罩國家隊實名制與他有關

高雄市長陳其邁向行政院長蘇貞昌「借將」，請得行政院顧問李懷仁出任一卡通公司董事長。陳其邁今天表示，李過去是他當行政院副院...

熱門新聞

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

嘉市路上亂貼廣告達37萬張 專家：別傻了效益根本不大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。