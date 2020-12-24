快訊

英國電視台快報：英歐貿易協議敲定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／平安夜萬金聖母聖殿迎聖嬰 湧入約8千人次戴口罩防疫

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿在平安夜迎聖嬰，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／翻攝
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿在平安夜迎聖嬰，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／翻攝

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。參與報佳音萬金青年說，第一次報佳音全程戴口罩，雖然有點悶，防疫更重要。今晚萬金聖母聖殿周邊約湧入8千人次。

疫情影響，進入萬金聖母聖殿教區前，鄉公所、衛生所人員在門口提醒大家，「要戴口罩才能進入」，「裡面不能飲食」，萬巒鄉公所秘書潘譽仁說，約有兩成民眾未戴口罩，邊走邊吃，要在教區前提醒，經勸導，民眾隨即將口罩戴起來；現場也有民眾沒戴口罩，經勸導後，只能在門口前拿起手機拍萬金聖母聖殿外觀，無法進入教區。

萬金聖母聖殿周邊，有許多攤商販賣小吃、臭豆腐等熱食，猶如萬金大夜市，有部分攤商請大家試吃，民眾戴口罩邊走邊吃。萬巒鄉公所說，針對疫情，今與明天早上會做教區堂區內部、教區周邊T字路口、停車場，人口密集區域，都會全面清潔、消毒，也張貼宣導單提醒攤商，要保持社交距離、戴口罩。

今晚人潮約最多時約有8千人次，晚間7點半迎聖嬰牛車出現，遊客有秩序的讓出道路，讓牛車通行，沿途遊客拿起手機拍照紀錄。

萬金地區分為7個區域（角頭）每年輪由佳佐、赤山、田仔厝、大庄、檨仔宅、後壁埔、頂頭7區，選擇一戶擔任「聖嬰」誕生人家，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／攝影
萬金青年報佳音，全程戴口罩。記者劉星君／攝影
萬金青年報佳音，全程戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬金聖母聖殿平安夜迎聖嬰活動，提醒民眾進入教區要戴口罩，禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬金聖母聖殿平安夜迎聖嬰活動，提醒民眾進入教區要戴口罩，禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿在平安夜迎聖嬰，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿在平安夜迎聖嬰，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬巒鄉衛生所人員加強宣導，提醒民眾防疫觀念，要戴口罩，教區禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬巒鄉衛生所人員加強宣導，提醒民眾防疫觀念，要戴口罩，教區禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬巒鄉衛生所人員加強宣導，提醒民眾防疫觀念，要戴口罩，教區禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬巒鄉衛生所人員加強宣導，提醒民眾防疫觀念，要戴口罩，教區禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬巒鄉衛生所人員加強宣導，提醒民眾防疫觀念，要戴口罩，教區禁止飲食。記者劉星君／攝影
今天是平安夜，萬巒鄉衛生所人員加強宣導，提醒民眾防疫觀念，要戴口罩，教區禁止飲食。記者劉星君／攝影

口罩 疫情 社交距離

延伸閱讀

賴清德突訪疫情指揮中心 慰勞防疫團隊獻耶誕祝福

平安夜不平安！艋舺公園男遭利器刺傷 警追緝中

加強防疫！梁靜茹、王心凌、滅火器如期開唱

平安夜不平安！東京單日新增888病例更新紀錄

相關新聞

一卡通新董事長實力派 口罩國家隊實名制與他有關

高雄市長陳其邁向行政院長蘇貞昌「借將」，請得行政院顧問李懷仁出任一卡通公司董事長。陳其邁今天表示，李過去是他當行政院副院...

影／平安夜萬金聖母聖殿迎聖嬰 湧入約8千人次戴口罩防疫

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8...

高雄跨百光年無人機秀讓民眾驚呼連連！陳其邁加碼演出

高雄「2021跨百光年」今晚在愛河港灣絢麗登場，無人機演出讓觀眾驚喜連連！超大聖誕樹、360度旋轉的雪花、奔跑的糜鹿，和...

高雄渡輪與黃阿瑪的後宮生活聯名 搭渡輪有黃阿瑪相伴

高雄市輪船公司邀請「黃阿瑪的後宮生活」擔任航海大使，在兩艘渡輪上放上「黃阿瑪家族（貓咪）」，即日起和乘客來往鼓山、 旗津...

影／高雄「2021跨百光年」絢爛啟動！防疫團隊加嚴稽查

高雄「2021跨百光年」今晚在愛河港灣正式啟動，展開11天不間斷的展演！許多民眾傍晚就湧向愛河及高雄港各空曠處，仍有人忘...

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等1月11日才能抵定

新冠肺炎疫情近期持續升溫，甚至在本月22日又再次出現本土案例，引起關注，「2021金門馬拉松賽」即將於下月登場，是否停辦...

屏東耶誕市集一連四天登場 禁止飲食、戴口罩

屏東耶誕節系列活動，耶誕村市集今起到本月27日在屏東公園體育館南面入口廣場熱鬧舉行，為期4天的耶誕市集活動邀集泰國、日本...

分散人潮兼顧防疫 陳其邁：有距離觀賞跨年光束更漂亮

高雄市跨年活動今晚展開海上舞台表演，面對國內疫情升溫，市長陳其邁表示，高雄跨年蓬萊舞台區會採取強度較高防疫措施，在海邊等...

打造友善育兒環境 屏東非營利幼兒園非六都最多

屏東縣政府打造非營利幼兒園，提供家長們友善育兒環境，屏東縣長潘孟安說，與民間協力開辦非營利幼兒園，公部門提供場地、設施與...

河川旁亂丟垃圾屏縣環保局移動式電眼監控 累犯罰6千元

不要再亂丟垃圾了！屏東縣政府環保局為遏止亂丟垃圾在溪邊、路邊歪風，展開強力取締，近期在屏東市殺蛇溪河段查獲2件民眾亂丟垃...

社區動起來！高雄社區營造補助申請開跑

社區動起來！為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化、大學...

為偏鄉公共運輸找新解方 屏東滿州幸福巴士2.0啟動

為改善偏鄉公共運輸，交通部上月鬆綁汽車運輸業管理規則，偏鄉地區放寬社會團體或個人可經營公共運輸服務，選定屏東縣滿州鄉為新...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

南投23公尺耶誕樹 全國最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。