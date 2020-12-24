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影／平安夜萬金聖母聖殿迎聖嬰 湧入約8千人次戴口罩防疫
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，每年平安夜都會報佳音與重頭戲迎聖嬰遊行，晚間7點半迎聖嬰遊行隊伍集結，晚間約8點出發，出發前教友不忘叮嚀請大家戴口罩。參與報佳音萬金青年說，第一次報佳音全程戴口罩，雖然有點悶，防疫更重要。今晚萬金聖母聖殿周邊約湧入8千人次。
因疫情影響，進入萬金聖母聖殿教區前，鄉公所、衛生所人員在門口提醒大家，「要戴口罩才能進入」，「裡面不能飲食」，萬巒鄉公所秘書潘譽仁說，約有兩成民眾未戴口罩，邊走邊吃，要在教區前提醒，經勸導，民眾隨即將口罩戴起來；現場也有民眾沒戴口罩，經勸導後，只能在門口前拿起手機拍萬金聖母聖殿外觀，無法進入教區。
萬金聖母聖殿周邊，有許多攤商販賣小吃、臭豆腐等熱食，猶如萬金大夜市，有部分攤商請大家試吃，民眾戴口罩邊走邊吃。萬巒鄉公所說，針對疫情，今與明天早上會做教區堂區內部、教區周邊T字路口、停車場，人口密集區域，都會全面清潔、消毒，也張貼宣導單提醒攤商，要保持社交距離、戴口罩。
今晚人潮約最多時約有8千人次，晚間7點半迎聖嬰牛車出現，遊客有秩序的讓出道路，讓牛車通行，沿途遊客拿起手機拍照紀錄。
萬金地區分為7個區域（角頭）每年輪由佳佐、赤山、田仔厝、大庄、檨仔宅、後壁埔、頂頭7區，選擇一戶擔任「聖嬰」誕生人家，今年聖嬰降生地點在後壁埔，教友們步行前往，迎聖嬰儀式後，再返回萬金聖母聖殿，展開耶誕子夜彌撒。
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