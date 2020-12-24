高雄跨百光年無人機秀讓民眾驚呼連連！陳其邁加碼演出

高雄「2021跨百光年」今晚在愛河港灣絢麗登場，無人機演出讓觀眾驚喜連連！超大聖誕樹、360度旋轉的雪花、奔跑的糜鹿，和駁二工人漁婦，映照港都夜空更加繽紛。高雄市長陳其邁宣布，晚上10點15分加碼演出一場！

高雄市長陳其邁說，看了今晚的光雕、交響樂等演出，非常感動。跨百光年系列活動今天起至明年1月3日，每天晚上的6點半到10點半，每半個小時有定目秀如質演出。市民的活力與城市的美麗，一次在國人面前演出。

陳其邁表示，看到無人機的表演，秀出可能是台灣的最高、最大的聖誕樹，所以他下令無人機晚上10點15分再升空一次，加碼演出。錯過的民眾可以再來欣賞，在現場360度視角會更震憾！橫跨鼓山、旗津、鹽埕、前金、苓雅、前鎮，都看的到愛河灣的演出。