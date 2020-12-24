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高雄渡輪與黃阿瑪的後宮生活聯名 搭渡輪有黃阿瑪相伴
高雄市輪船公司邀請「黃阿瑪的後宮生活」擔任航海大使，在兩艘渡輪上放上「黃阿瑪家族（貓咪）」，即日起和乘客來往鼓山、 旗津以及棧貳庫和旗津。
「黃阿瑪的後宮生活」是一個品牌，由「黃阿瑪」帶領，目前有6位成員； 品牌有多項商品，也有Line圖貼，臉書粉團按讚數逾137萬。輪船公司邀得「黃阿瑪的後宮生活」擔任高雄航海大使，2艘聯名渡輪分別航行鼓山與旗津、棧貳庫與旗津兩條航線，聯名渡輪的內裝及外觀滿滿的黃阿瑪，圓滾討喜的模樣一出現，在棧貳庫的遊客立刻上前拍照。
高雄市長陳其邁今天在棧貳庫為黃阿瑪披上航海大使背帶，盼吸引更多遊客到高雄親近海洋，與療癒的黃阿瑪共遊港灣。
陳其邁致詞時說，「黃阿瑪的後宮生活」 IG粉絲103萬，他的才11萬，家中兩隻愛貓在社群軟體的按讚數 也遠高於他。他隨後搭渡輪旗鼓一號與黃阿瑪合影，也籲各地民眾多到高雄旅遊。
高雄市輪船公司表示，「黃阿瑪的後宮生活」聯名的可愛圖案將設計成具海味的紀念商品，製作為漁旗帆布包、瑪瑪滿儎餐墊，一卡通公司也將加入聯名行列，發行限定的「黃阿瑪出遊趣一卡通套卡」，讓大家帶著黃阿瑪通勤、旅行。
輪船公司強調，漁旗帆布包、瑪瑪滿儎餐墊將於明年1月起在棧貳庫2樓山津塢櫃臺提供手作DIY，民眾可自行選擇喜愛的圖樣及顏色製作屬於個人的聯名商品，一卡通套卡明年1月中旬起在一卡通Yahoo商城開放預購，2月起在高雄捷運商品館販售。要獲得更多相關資訊，可關注高雄市輪船公司臉書粉絲專頁。
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