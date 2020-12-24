金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等 1月11日才能抵定

新冠肺炎疫情近期持續升溫，甚至在本月22日又再次出現本土案例，引起關注，「2021金門馬拉松賽」即將於下月登場，是否停辦引起各界高度重視，金門縣教育處今天表示，目前傾向照常舉行，但將持續關注疫情發展，在原有防疫基礎上，完善並落實相關防疫準備。

金門縣教育處表示，外界都相當關注是否有外籍的跑友參賽，經清查，此次賽事非本國籍報名人數共71人，經相關單位查詢入境紀錄，其中17位至昨日止，都尚於境外；為利本賽事防疫，大會將主動聯繫此17位跑友，請其放棄參賽，大會也將全額退還報名費用。

金門縣教育處長羅德水也表示，大型運動賽會均須長期規劃與準備，由於此前疫情平穩，大會即以續辦方向預做準備，近期將密切觀察疫情變化，並配合CDC防疫工作，視情況調整賽事規畫。大會最晚將於110年1月11日下午5時前，邀集承辦單位及縣衛生局等共同討論，並宣布2021金門馬拉松後續辦理資訊。

針對有民眾質疑為何不直接宣布續辦或停辦，要等到1月11日下午5時才宣布？羅德水表示，目前距離金門馬拉松賽事尚有一段時間，疫情發展變數仍多，須密切觀察期間疫情發展狀況，方可做出正確的判斷；教育處也將與衛生局、體育署及相關單位研商可能停賽之客觀指標，作為續辦或停賽的參考。

金門縣教育處也強調，目前已進行多項防疫作為，包括將於賽事一週前調查跑友出國史及是否有與居家檢疫人員接觸；全面落實實名制，1月16日貴賓及參賽選手需填寫實名制登記表，1月17日貴賓及觀賞民眾需填寫實名制登記表。入場時於所有入口皆須量測體溫；要求現場工作人員全程配戴口罩。