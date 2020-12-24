快訊

林郭文艷心計攻王光祥「錢與權」破口 聯手把林文淵拉下大同董座

民進黨多數決強壓 萊豬9項行政命令全通過！

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等 1月11日才能抵定

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
備受矚目的「金門馬拉松」賽事，每年都吸引眾多貴賓與跑者參與，今年到底要不要辦，要等到1月11日才會確定。圖／縣府教育處提供
備受矚目的「金門馬拉松」賽事，每年都吸引眾多貴賓與跑者參與，今年到底要不要辦，要等到1月11日才會確定。圖／縣府教育處提供

新冠肺炎疫情近期持續升溫，甚至在本月22日又再次出現本土案例，引起關注，「2021金門馬拉松賽」即將於下月登場，是否停辦引起各界高度重視，金門縣教育處今天表示，目前傾向照常舉行，但將持續關注疫情發展，在原有防疫基礎上，完善並落實相關防疫準備。

金門縣教育處表示，外界都相當關注是否有外籍的跑友參賽，經清查，此次賽事非本國籍報名人數共71人，經相關單位查詢入境紀錄，其中17位至昨日止，都尚於境外；為利本賽事防疫，大會將主動聯繫此17位跑友，請其放棄參賽，大會也將全額退還報名費用。

金門縣教育處長羅德水也表示，大型運動賽會均須長期規劃與準備，由於此前疫情平穩，大會即以續辦方向預做準備，近期將密切觀察疫情變化，並配合CDC防疫工作，視情況調整賽事規畫。大會最晚將於110年1月11日下午5時前，邀集承辦單位及縣衛生局等共同討論，並宣布2021金門馬拉松後續辦理資訊。

針對有民眾質疑為何不直接宣布續辦或停辦，要等到1月11日下午5時才宣布？羅德水表示，目前距離金門馬拉松賽事尚有一段時間，疫情發展變數仍多，須密切觀察期間疫情發展狀況，方可做出正確的判斷；教育處也將與衛生局、體育署及相關單位研商可能停賽之客觀指標，作為續辦或停賽的參考。

金門縣教育處也強調，目前已進行多項防疫作為，包括將於賽事一週前調查跑友出國史及是否有與居家檢疫人員接觸；全面落實實名制，1月16日貴賓及參賽選手需填寫實名制登記表，1月17日貴賓及觀賞民眾需填寫實名制登記表。入場時於所有入口皆須量測體溫；要求現場工作人員全程配戴口罩

其中，在1月16日登場的4.5公里休閒組，因運動強度較低，人數眾多，參與民眾必須全程配戴口罩。隔日的競賽組各組選手，比照台北馬拉松標準，於鳴槍出發前，必須配戴口罩，鳴槍出發與周圍跑友保持1公尺社交距離後即可將口罩拿下(掛於手腕)，並於完賽後再行戴上口罩。另，會場除補充水分外禁止飲食之規定，將研商風味餐及嘉年華停止辦理之可能性。

「2021金門馬拉松賽」即將於下月登場，是否停辦引起各界高度重視。圖／縣府教育處提供
「2021金門馬拉松賽」即將於下月登場，是否停辦引起各界高度重視。圖／縣府教育處提供

金門 疫情 口罩

延伸閱讀

北市跨年活動嚴格防疫 入場實名制、全程戴口罩

分散人潮兼顧防疫 陳其邁：有距離觀賞跨年光束更漂亮

南投羅娜耶誕晚會全面配合防疫 籲遊客要全程配戴口罩

林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

相關新聞

屏東耶誕市集一連四天登場 禁止飲食、戴口罩

屏東耶誕節系列活動，耶誕村市集今起到本月27日在屏東公園體育館南面入口廣場熱鬧舉行，為期4天的耶誕市集活動邀集泰國、日本...

分散人潮兼顧防疫 陳其邁：有距離觀賞跨年光束更漂亮

高雄市跨年活動今晚展開海上舞台表演，面對國內疫情升溫，市長陳其邁表示，高雄跨年蓬萊舞台區會採取強度較高防疫措施，在海邊等...

打造友善育兒環境 屏東非營利幼兒園非六都最多

屏東縣政府打造非營利幼兒園，提供家長們友善育兒環境，屏東縣長潘孟安說，與民間協力開辦非營利幼兒園，公部門提供場地、設施與...

河川旁亂丟垃圾屏縣環保局移動式電眼監控 累犯罰6千元

不要再亂丟垃圾了！屏東縣政府環保局為遏止亂丟垃圾在溪邊、路邊歪風，展開強力取締，近期在屏東市殺蛇溪河段查獲2件民眾亂丟垃...

社區動起來！高雄社區營造補助申請開跑

社區動起來！為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化、大學...

為偏鄉公共運輸找新解方 屏東滿州幸福巴士2.0啟動

為改善偏鄉公共運輸，交通部上月鬆綁汽車運輸業管理規則，偏鄉地區放寬社會團體或個人可經營公共運輸服務，選定屏東縣滿州鄉為新...

林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

金門造型的電話亭，早年是金門景區的明顯地標，也是不少人對金門的重要回憶。金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭，結合...

年底大型活動防疫挑戰大 高雄成立快速反應隊

2021高雄跨百光年系列活動今晚起在愛河灣啟動，場域面積達12公頃且無固定出入口，戶外空間遼闊、海邊通風良好，但近來疫情...

台鐵高雄機廠明年5月告別高雄 33公頃地可望特色規畫

台鐵機廠從高雄遷到屏東潮州之後，原台鐵高雄機廠將由高雄市政府進行都市計畫變更。高雄市副市長林欽榮和林智鴻等多位議員今天上...

新興伴手禮 台東紅藜與經典泡麵大玩創意

台灣經典泡麵加入台東原民農特產品3寶之一的「紅藜」，創造出新口感。台東縣政府、縣農會與泡麵廠商今天辦理新品成果發表會，現...

境外汙染下半天抵達 耶誕夜空品愈晚愈差

今天是耶誕夜，許多人準備晚上要參加聚會，高雄市環保局「空品報你知」提醒，境外汙染下半天抵達，空氣品質愈晚愈差，早晚溫差也...

影／光彩絢麗！屏東放閃過耶誕 各地點燈線上看

今天是平安夜，屏東縣政府2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的主題燈飾，給民眾...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

金門縣長楊鎮浯就職滿2週年 談政績給自己打80分

南投23公尺耶誕樹 全國最高

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。