金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等 1月11日才能抵定
新冠肺炎疫情近期持續升溫，甚至在本月22日又再次出現本土案例，引起關注，「2021金門馬拉松賽」即將於下月登場，是否停辦引起各界高度重視，金門縣教育處今天表示，目前傾向照常舉行，但將持續關注疫情發展，在原有防疫基礎上，完善並落實相關防疫準備。
金門縣教育處表示，外界都相當關注是否有外籍的跑友參賽，經清查，此次賽事非本國籍報名人數共71人，經相關單位查詢入境紀錄，其中17位至昨日止，都尚於境外；為利本賽事防疫，大會將主動聯繫此17位跑友，請其放棄參賽，大會也將全額退還報名費用。
金門縣教育處長羅德水也表示，大型運動賽會均須長期規劃與準備，由於此前疫情平穩，大會即以續辦方向預做準備，近期將密切觀察疫情變化，並配合CDC防疫工作，視情況調整賽事規畫。大會最晚將於110年1月11日下午5時前，邀集承辦單位及縣衛生局等共同討論，並宣布2021金門馬拉松後續辦理資訊。
針對有民眾質疑為何不直接宣布續辦或停辦，要等到1月11日下午5時才宣布？羅德水表示，目前距離金門馬拉松賽事尚有一段時間，疫情發展變數仍多，須密切觀察期間疫情發展狀況，方可做出正確的判斷；教育處也將與衛生局、體育署及相關單位研商可能停賽之客觀指標，作為續辦或停賽的參考。
金門縣教育處也強調，目前已進行多項防疫作為，包括將於賽事一週前調查跑友出國史及是否有與居家檢疫人員接觸；全面落實實名制，1月16日貴賓及參賽選手需填寫實名制登記表，1月17日貴賓及觀賞民眾需填寫實名制登記表。入場時於所有入口皆須量測體溫；要求現場工作人員全程配戴口罩。
其中，在1月16日登場的4.5公里休閒組，因運動強度較低，人數眾多，參與民眾必須全程配戴口罩。隔日的競賽組各組選手，比照台北馬拉松標準，於鳴槍出發前，必須配戴口罩，鳴槍出發與周圍跑友保持1公尺社交距離後即可將口罩拿下(掛於手腕)，並於完賽後再行戴上口罩。另，會場除補充水分外禁止飲食之規定，將研商風味餐及嘉年華停止辦理之可能性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言