屏東耶誕市集一連四天登場 禁止飲食、戴口罩

屏東耶誕節系列活動，耶誕村市集今起到本月27日在屏東公園體育館南面入口廣場熱鬧舉行，為期4天的耶誕市集活動邀集泰國、日本、韓國、土耳其、尼泊爾等多國店家，50多攤異國飾品與屏東伴手禮，到屏東感受濃濃異國風情的耶誕節，縣府也加強防疫，市集販售商品以完整不外露包裝為主，讓民眾帶回食用，全程要戴口罩，禁止飲食。

今天下午舉行耶誕市集開幕儀式，縣長潘孟安與各市集店家代表，一同點亮耶誕樹宣布市集正式登場。縣長潘孟安表示，屏東耶誕節至點燈後獲熱烈回響，每到周末屏東公園便擠滿朝聖「極光」的人潮，耶誕佳節即將到來，歡迎民眾把握假期，一同來感受屏東多一度的熱情，也要注意防疫。

縣府指出，此次市集活動當，更邀請到小雨果、味益食品、金弘麻油花生行、幸福手作皂、一把皂、青檸運銷合作社等榮獲「屏東十大伴手禮」的知名店家，讓民眾來耶誕市集，不僅能感受到異國風情之外，更能將屏東最道地的優質伴手禮帶回家。