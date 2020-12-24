分散人潮兼顧防疫 陳其邁：有距離觀賞跨年光束更漂亮

高雄市跨年活動今晚展開海上舞台表演，面對國內疫情升溫，市長陳其邁表示，高雄跨年蓬萊舞台區會採取強度較高防疫措施，在海邊等較分散區域會控制整體人數，美食區空間會再規畫。他也說，要觀賞跨年節目的光束變化，從旗津或稍有一點距離的地方看會更漂亮。

對於長榮航空紐西蘭籍機師不配合疫控，陳其邁覺得遺憾，因為防疫過程是「我為人人、人人為我」，一個人沒做好，會害到其他人。

部分縣市考慮取消跨年活動可能性，高雄有菲律賓籍人士在自主管理期間外出與友人吃火鍋，許多人憂心防疫出現破口。

陳其邁下午受訪時表示，高雄市會根據中央的指引，再就高雄狀況加強防疫措施，防疫最重要有兩個步驟，一是阻絕境外，一是防止個案進入社區，防止進入社區，要透過居家檢疫，並進行疫調，把可能接觸者集中或居家隔離。

他表示，高雄個案已結束居家檢疫，病毒量非常少，可能是屬於境外感染，衛生單位也迅速掌握可能的接觸者並進行集中隔離，從個案來看，進入社區的風險非常低，衛生局還是嚴格執法，這個案是台灣第一位自主管理被罰的個案。高雄市率先對結束居家檢疫後進行自主管理的期間，也持續給予健康關懷，包括打電話、簡訊掌握對方自主管理的狀況。

他說，高雄跨年活動與其他縣市較不一樣，不像其他縣市是集中會場式、大型的集中地點，高雄是分散，包括海上也有舞台，要看海上的表演和燈光變化，從鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮、旗津都可以看到燈光秀，是較分散式的；較集中的部分，例如蓬來港區，會採取強度較高的防疫措施，在海邊的場域會控制整體人數。

陳其邁表示，跨年還有幾天，會根據疫情狀況看調整防疫措施，今天上午中央流行疫情指揮中心告知711個案接觸者採檢的都是陰性，社區傳播風險相對不高，但防疫還是要料敵從寬，還是要做最好的準備，包括如何保持社交距離，活動過程全程戴口罩等，希望個人能做好防疫措施、保持社交距離；防疫還是最優先，還是要把防疫做好，在確保安全無虞時才來進行跨年相關活動。