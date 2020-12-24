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打造友善育兒環境 屏東非營利幼兒園非六都最多

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們一起互動搓湯圓，玩遊戲。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們一起互動搓湯圓，玩遊戲。記者劉星君／攝影

屏東縣政府打造非營利幼兒園，提供家長們友善育兒環境，屏東縣長潘孟安說，與民間協力開辦非營利幼兒園，公部門提供場地、設施與設備，結合具教保專業公益法人進駐，打造安全健康教保環境，屏東縣今年成立14所非營利幼兒園，明年度再成立6所，是非六都成立最多非營利幼兒園縣市。

潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們一起互動搓湯圓，玩遊戲。潘孟安說，非營利幼兒園減輕年輕父母負擔，就近照顧，讓孩子快樂成長，縣府將學校的閒置空間盤整，投入資源改善硬體設施環境，也投入軟體教學場域，縣府有14間非營利幼兒園，另外還有兩間非營利幼兒園增加到分校分班，明年度會再增加6所。

潘孟安說，逐年盤整，明年下半年度盤整，能否在有限空間再增加幾所，讓公幼比率達到4成以上。非營利幼兒園沒有寒暑假，對家長來說是平價收費，優質教學。也讓閒置校園空間活化再利用，讓教育資源導入，民間力量一起合作，是雙贏、多贏策略。

潘孟安說，非營利幼兒園收費3500元，縣內準公共化有7成跟私幼合約，一個月收費4500元，公私合作，準公共化有近八成私幼加入，朝平價化、平民化與優質化的教學。

鶴聲非營利幼兒園招收3歲到入國民小學前幼兒班共3班90名幼兒，公開招標評選，由社團法人台灣公共托育協會得標。為讓小朋友們吃得安心，鶴聲非營利幼兒園也有專屬廚房空間，料理學童的飲食。

教育處指出，屏東市目前2到5歲幼兒數為5679人，109學年度屏東市教保服務供應量5446人，考量屏東市供應量仍不足，屏東縣政府規畫110學年度公共化教保服務量再增加76名幼兒。

教育處指出，屏東縣2到5歲幼兒數為2萬2081人，109學年度屏東縣公共化幼兒園供應量8147名幼兒，私立幼兒園供應量1萬4085名幼兒，109學年度屏東縣2歲至入國民小學幼兒入園率達6成﹔縣府規畫110到112學年度公共化教保服務量再增加998名幼兒，提升屏東縣公共化教保服務量。

屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們一起互動搓湯圓，玩遊戲。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今參加鶴聲非營利幼兒園揭牌，跟學童們一起互動搓湯圓，玩遊戲。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 幼兒園 潘孟安

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