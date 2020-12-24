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社區營造動起來！高市都發局受理4類補助 每案最高30萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大社區保社社區在社造維護類非常用心。圖／高雄市都發局提供
高雄大社區保社社區在社造維護類非常用心。圖／高雄市都發局提供

高雄市政府為改善社區生活環境品質，提升社區活力及引導發展創生事業，都發局110年度社區營造補助方案將於明年1月開跑，提供綠美化大學生根、創生及維護等4類補助，最高補助30萬元。1月26日起將在旗山、燕巢、路竹及鳳山舉辦4場說明會，歡迎社區踴躍投案。

「社造的過程就是一種社區共識的凝聚，是社區樂活的重要元素，也是都市計畫末梢神經的活絡。」

高雄市都發局長楊欽富說，市府推動社區營造即將邁入11個年頭，希望社區以雇工購料方式動員整理閒置空間，讓社區每個角落都是志工的作品。新的實施計畫除一般綠美化類補助外，並將透過輔導機制逐步引導有社造經驗的社區，進階申請大學生根及創生案，以解決社區營造人力老化的結構性問題。

都發局表示，社造補助開辦以來，每年申請都相當踴躍，明年持續推出4類補助，其中綠美化最高補助20萬元，大學生根及創生類最高補助30萬元，另維護經費補助最高4萬元，讓用心營造社區的志工沒煩惱。「大學生根類」補助，配合招募學生以結合更多大學院校師生創意發想，協助社區發揮在地優勢，提升社區環境品質；「創生類」補助每處社造點最高補助30萬，社區以3年發展為思考基點，將既有及潛力營造點整合串連，發展創生事業，並鼓勵社區組織結盟互動，建立共同發展願景，帶動地方的經濟發展，達到發展雙贏的目標。

提案申請相關規定，將公布於都發局網站http://urban-web.kcg.gov.tw/，可查詢高雄社區酷事臉書粉絲頁、都發局臉書粉絲頁追蹤最新消息，或洽都發局社區營造科及橫山共創基地設立諮詢窗口。

高雄永安區保寧社區獲社造綠美化類金獎。圖／高雄市都發局提供
高雄永安區保寧社區獲社造綠美化類金獎。圖／高雄市都發局提供

社區營造 大學生 綠美化

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