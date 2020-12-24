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孫國祥70開始創作琉璃畫 明年1月開個展

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
好事聯播網副董孫國祥去年才開始學習琉璃畫，迄今創作逾百幅，明年更要前進高市文化中心開個展。圖／孫國祥提供
好事聯播網副董孫國祥去年才開始學習琉璃畫，迄今創作逾百幅，明年更要前進高市文化中心開個展。圖／孫國祥提供

全台共有5家廣播電台的好事聯播網副董事長孫國祥以「孫吳也」在全台廣播電台界創出名號。77歲的他去年10月開始學習琉璃畫，預計明年1月13日在高雄市文化中心舉辦個人畫展；他身兼多職，主持人、作家、舞台劇演員，體現出「活到老學到老，人生70才開始」。

孫國祥中山大學企管所畢業後，去年因緣際會與於琉璃畫創作，從興趣投入，開始習作，畫作經中山大學管院企管所的同學觀後，都鼓勵開個展。他談到習畫的啟蒙及經歷，從小對美術有喜好，但種種原因未能如願，但在媒體工作時，結識不少畫家，漸漸有提筆的念頭，在朋友的鼓勵下，開始嘗試琉璃畫割作，他想到曾至台北淡水海濱攬勝，欣賞黃昏時刻，夕陽在海平面上燦爛無比的景色，遠處有漁舟歸航，一時陶醉，不自覺的用手機拍攝下來的美景，於是決定第一幅作品畫這個鏡頭，並定名為「淡海暮色」。

他表示，琉璃作品需經800度窯燒後，方能見真章，但窯變是不能預料的。失敗中的成功，給了孫國祥一些信念，年齡及挫折反而是邁向另一個春天的催化劑，孫國祥從去年10月20日開始創作琉璃畫，到今年3月共完成琉璃畫創作52幅畫與詩，目前已達到100多幅。明年1月13日到24日，高雄市文化中心將為孫國祥舉辦打開畫匣子－美術在高雄」「詩情·琉璃心∼穿越時空的愛戀」畫展，也是國內首位將詩與琉璃畫作一併呈現的浪漫詩人，讓閱讀者能飽讀詩中有畫，畫中有詩的浪漫感受。

中山大學 高雄市 淡水

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