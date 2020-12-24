河川旁亂丟垃圾屏縣環保局移動式電眼監控 累犯罰6千元

不要再亂丟垃圾了！屏東縣政府環保局為遏止亂丟垃圾在溪邊、路邊歪風，展開強力取締，近期在屏東市殺蛇溪河段查獲2件民眾亂丟垃圾情況，環保局人員經破袋檢查、科技執法，循線發現違規人，依違反廢棄物清理法處3600元罰款，累犯者罰6千元罰款。

屏東縣府環保局指出，民眾亂丟垃圾行為不可取，欠缺公德心，環保局在易棄置熱點區採用科技執法技術，透過移動式電眼監控搭配智慧臉部對焦及自動車牌辨識系統揪出非法棄置民眾。

環保局長顏幸苑說，環保局有10隻移動式電眼監控，分別放在易棄置點區，包括殺蛇溪沿岸、公墓周邊、東港碼頭周邊等處。近期接獲民眾反映，屏東市的殺蛇溪沿岸亂丟垃圾，環保人員透過移動式監視器，搭配以車追人，或用破袋檢查，找到兩名亂丟垃圾的民眾，利用清晨上班時間前丟棄，兩人到案坦承棄置垃圾，由於初犯，依廢棄物清理法開罰3600元。

環保局指出，亂丟垃圾開罰最多地點是在東港的碼頭附近，今年累計開罰30件。移動式電眼監控，會隨著熱點區域變化移動調整位置，請民眾不要心存僥倖。

環保局指出，有民眾習慣將垃圾丟在馬路旁或隨意棄置，甚至將整包垃圾直接棄置大排水溝、溪流，影響市容與環境衛生，城市的清潔代表市民公德心的修養程度，呼籲民眾不要為自身方便，將家中垃圾放置門前道路或隨意丟棄溪流，成為公德心淪喪及破壞市容的元兇。