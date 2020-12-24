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社區動起來！高雄社區營造補助申請開跑

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市都發局長楊欽富說，市府推動社區營造邁入第11個年頭，計畫精神著重在社區共識的凝聚，也是都市計畫末梢神經的活絡。記者王慧瑛／攝影
高雄市都發局長楊欽富說，市府推動社區營造邁入第11個年頭，計畫精神著重在社區共識的凝聚，也是都市計畫末梢神經的活絡。記者王慧瑛／攝影

社區動起來！為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化大學生根、創生及維護等4類補助，最高補助30萬元， 1月26日起將在旗山、燕巢、路竹及鳳山辦4場說明會，有意願提案的社區別錯過機會。

都發局長楊欽富指出，市府推動社區營造邁入第11個年頭，希望社區以雇工購料方式動員整理閒置空間，讓社區每個角落都是志工的作品。這些計畫精神著重在社區共識的凝聚，也是都市計畫末梢神經的活絡良方。

除了入門型的一般綠美化類補助外，也透過輔導機制逐步引導有社造經驗的社區進階申請大學生根及創生案，解決社區營造人力老化的結構性問題，幫助社區走向永續。

都發局表示，社造補助開辦以來，每年申請相當踴躍，明年持續推出4類補助，其中綠美化最高補助20萬元，大學生根及創生類最高補助30萬元，維護經費補助最高4萬元，讓用心營造社區的志工沒煩惱，也希望滿足社區打造清淨、宜居及活化創生等多元需求。

「大學生根類」補助配合招募學生以結合更多大學院校師生創意發想，協助社區發揮在地優勢，提升社區環境品質。「創生類」補助每處社造點最高補助30萬，社區以3年發展為思考基點，將既有及潛力營造點整合串連，發展創生事業，並鼓勵社區組織結盟互動，建立共同發展願景，帶動地方的經濟發展，達到多贏目標。

欲了解各類補助方案申請規定的社區，可就近參加說明會，現場會有在地社區分享營造經驗，無論社區老化需要幫手，或想串聯社造點發想創生事業， 都可嘗試提案申請。

相關規定公布在都發局網站（http://urban-web.kcg.gov.tw/），或查詢高雄社區酷事臉書粉絲頁及都發局臉書粉絲頁追蹤最新消息，亦可洽市府分於都發局社區營造科及橫山共創基地設立諮詢窗口，（07）3368333#2647周小姐及（07）6156827林小姐。

為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化、大學生根、創生及維護等4類補助。記者王慧瑛／攝影
為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化、大學生根、創生及維護等4類補助。記者王慧瑛／攝影
為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化、大學生根、創生及維護等4類補助。記者王慧瑛／攝影
為提升社區生活環境品質，也帶動社區活力，高雄市都發局110年度社區營造補助方案明年元月開跑，提供綠美化、大學生根、創生及維護等4類補助。記者王慧瑛／攝影

社區營造 大學生 綠美化

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