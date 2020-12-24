台鐵高雄機廠遷移 高市變更擬保留黑手設計空間

台鐵高雄機廠預計明年6月功成身退，高市府配合辦理約32公頃土地變更計畫，副市長林欽榮今天指出，將保留挑高工場做黑手設計空間，公園會以鐵道為主題。

高雄市議會「特色公園小組」多名議員今天邀林欽榮聽取台鐵「高雄機廠遷建計畫、土地開發策略規劃暨都市計畫變更」簡報，並實地踏勘台鐵維修廠等設施。

台鐵高雄機廠明年6月前會遷到屏東潮州，原為乙種工業區的高雄機廠將透過都市計畫變更為特文、住宅及公園等公設用地等。

林欽榮指出，市府透過都市計畫變更會取得部分土地，將做妥善的利用及空間活化。他相中貨車工場的挑高空間，短期內打造成黑手設計或服裝設計空間，讓設計者的成品可以就近製造生產。

他說，園區內老樹參天則要保留做為鐵道公園；即使一些不具文資身分的建築也要充分利用，讓開闊的空間活化。

民進黨市議員林智鴻指出，台鐵機廠既有的維護廠區可以引進工業設計及製造結合鳳山工業區成為產業鏈，至於寬廣的空間及老樹將打造為特色主題公園，成為「都會鐵道文化園區」，尤其園區東側就是衛武營國家藝術中心，有助於環境品質升級及文化加值等。

台灣鐵路管理局副局長朱來順指出，台鐵會配合地方政府及市民的期待，打造特色公園，一些既有的設施也會配合保留。

高雄機廠都市計畫變更案已經送高市府都委會審查。台鐵有多個開發方案構想，包括保留貨車工場及部分移車台等，也有一些結合舊火車軌道成為休閒娛樂時尚中心等方案。

台鐵高雄機廠位在鳳山區武慶二路，園區內老樹參天，區內尚有老舊及報廢列車、車廂，還有近來被熱議的「藍皮解憂列車」，日治時期運輸戰馬的列車等，極富歷史意涵。