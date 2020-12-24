為偏鄉公共運輸找新解方 屏東滿州幸福巴士2.0啟動
為改善偏鄉公共運輸，交通部上月鬆綁汽車運輸業管理規則，偏鄉地區放寬社會團體或個人可經營公共運輸服務，選定屏東縣滿州鄉為新創幸福巴士2.0整合示範服務點，今天舉行啟用儀式，展示幸福巴士預約媒合平台、法規鬆綁導入NGO服務、企業社會責任（CSR）車輛捐贈及幸福巴士識別章CIS設計成果；部長林佳龍說，藉由各單位資源投入與整合，為偏鄉交通問題找到新解方，提供更多元、彈性及有效率的公共運輸。
林佳龍說，今天的示範服務是由交通部主動整合各部會資源，包括衛福部長照服務、教育部學生交通接送及原民會職業輔導訓練等，並運用科技平台串連資源及服務，讓運作更有效率及發揮更高效益，透過部會間相互合作才能把工作做得更好，才能符合民眾對行政團隊的期待；新創幸福巴士2.0，結合交通平權「人本」、官民資源「整合」和法令「鬆綁」。
林佳龍特別感謝參與的民間業者及團體，包括中華航空公司及長榮航空公司，以企業社會責任捐贈1輛無障礙中巴及營運費用；投入偏鄉長照的一粒麥子基金會，也投入2輛車參與服務並協助維運媒合平台，希望未來有更多的民間資源可以投入偏鄉，透過公私部門協力，完善偏鄉公共運輸服務。
「讓偏鄉不再遙遠，想去哪就去哪！」公路總局長許鉦漳說，交通部已經鬆綁法規修正相關規定，在偏鄉地區放寬社會團體或個人可以經營公共運輸服務；感謝屏東縣政府率先輔導一粒麥子基金會投入偏鄉公共運輸服務，為首家導入的NGO團體，為偏鄉公共運輸帶來新的發展契機，希望把這項服務「複製」到更多偏鄉。
今天也首次亮相滿州鄉幸福巴士的LOGO標識與車貼設計，是由部公路總局委託專業團隊，以微笑及攜手合作為出發點，色彩則用亮眼及溫暖的黃色及橘色，傳達跨部會合作、整合服務連結及共創微笑幸福的理念，象徵幸福巴士所帶來的幸福感受，也讓民眾清楚識別；知名插畫家包大山也為幸福巴士創作相關圖畫，結合長樂國小學生想像力，展現幸福巴士穿越山林的貼心服務。
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