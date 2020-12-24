林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

金門造型的電話亭，早年是金門景區的明顯地標，也是不少人對金門的重要回憶。金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭，結合家扶中心於春節期間義賣，透過公、私單位攜手合作，一起來做愛心，這個簡單復刻金門電話亭的念頭，衍生出眾志成城的愛心行動，不僅材料靠熱心人士捐獻，還有不少志工主動到場幫忙，讓這個充滿愛的任務相當不一樣。

金門造型的電話亭，早年是提供許多駐軍及在地鄉親與遠方親友的緊密聯繫的管道，而手工製作的縮小版電話亭，則集結大家對於扶弱助貧的實質行動，希望在電話亭完成後，會有更多鄉親願意參與認購，讓活動會有更圓滿的結果。

林務所所長鐘立偉表示，林務所在接管榕園後開始進行園區修繕作業期間，接獲中華電信金門營業處的通知，榕園內的金門造型的公用電話亭故障多時，且因使用率極低恐須報廢，為保留這個有意義重要地標，雙方合作進行修復，並在同仁的巧思及精湛手藝下，有了復刻縮小版作為陪襯的想法。

金湖鎮代表會主席蔡乃靖認為，金門電話亭是重要的觀光資產，若大量生產可成為深具地方特色的文創地景，隨即邀請陳向鑫代表與金門家扶中心李桂平主任規劃了這次公益行動；活動利用林務所既有的木工廠與技術人員，並由金門縣議會蔡水游議員率先捐贈木心板60片，由蔡乃靖捐贈油漆等物料，陳向鑫則與金門家扶中心展愛隊志工莊嘉銘、陳德豪、林子晴等人協助各階段的製作工作。

此外，還有不少人聞訊主動送愛，有送車輪餅，甚至瑞泰五金行董事長林亞培也捐贈的兩組木工鋸台，讓木料裁切工作更加安全及迅速；蔡乃靖強調，眾志成城的公益行動有更高的作業效率，具地方特色的創意發想與歲末寒冬送暖，更讓例行的春節農業展賦與更深層的意義。

得知這項愛心任務，金門縣長楊鎮浯今日特別探訪在林務所木工廠製作公益金門電話亭的金門家扶中心志工團隊，對於林務所能將例行的春節活動，賦予更深層的意義表示支持與認同。