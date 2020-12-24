快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門造型的電話亭，是不少人對金門的重要回憶。金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭進行義賣，近日志工忙著製作。記者蔡家蓁／攝影
金門造型的電話亭，是不少人對金門的重要回憶。金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭進行義賣，近日志工忙著製作。記者蔡家蓁／攝影

金門造型的電話亭，早年是金門景區的明顯地標，也是不少人對金門的重要回憶。金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭，結合家扶中心春節期間義賣，透過公、私單位攜手合作，一起來做愛心，這個簡單復刻金門電話亭的念頭，衍生出眾志成城的愛心行動，不僅材料靠熱心人士捐獻，還有不少志工主動到場幫忙，讓這個充滿愛的任務相當不一樣。

金門造型的電話亭，早年是提供許多駐軍及在地鄉親與遠方親友的緊密聯繫的管道，而手工製作的縮小版電話亭，則集結大家對於扶弱助貧的實質行動，希望在電話亭完成後，會有更多鄉親願意參與認購，讓活動會有更圓滿的結果。

林務所所長鐘立偉表示，林務所在接管榕園後開始進行園區修繕作業期間，接獲中華電信金門營業處的通知，榕園內的金門造型的公用電話亭故障多時，且因使用率極低恐須報廢，為保留這個有意義重要地標，雙方合作進行修復，並在同仁的巧思及精湛手藝下，有了復刻縮小版作為陪襯的想法。

金湖鎮代表會主席蔡乃靖認為，金門電話亭是重要的觀光資產，若大量生產可成為深具地方特色的文創地景，隨即邀請陳向鑫代表與金門家扶中心李桂平主任規劃了這次公益行動；活動利用林務所既有的木工廠與技術人員，並由金門縣議會蔡水游議員率先捐贈木心板60片，由蔡乃靖捐贈油漆等物料，陳向鑫則與金門家扶中心展愛隊志工莊嘉銘、陳德豪、林子晴等人協助各階段的製作工作。

此外，還有不少人聞訊主動送愛，有送車輪餅，甚至瑞泰五金行董事長林亞培也捐贈的兩組木工鋸台，讓木料裁切工作更加安全及迅速；蔡乃靖強調，眾志成城的公益行動有更高的作業效率，具地方特色的創意發想與歲末寒冬送暖，更讓例行的春節農業展賦與更深層的意義。

得知這項愛心任務，金門縣長楊鎮浯今日特別探訪在林務所木工廠製作公益金門電話亭的金門家扶中心志工團隊，對於林務所能將例行的春節活動，賦予更深層的意義表示支持與認同。

據了解，金門公益電話亭目前已經收到許多的認購電話，由於還在製作中，為顧及產品品質、活動效益及認購的公平性，販售細節會在110年農曆春節活動時公開，請大家關注金門家扶臉書粉專。

得知這項愛心任務，金門縣長楊鎮浯今特別探訪在林務所木工廠慰問製作公益金門電話亭的金門家扶中心志工團隊，對活動表示支持與認同。記者蔡家蓁／攝影
得知這項愛心任務，金門縣長楊鎮浯今特別探訪在林務所木工廠慰問製作公益金門電話亭的金門家扶中心志工團隊，對活動表示支持與認同。記者蔡家蓁／攝影
金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭進行義賣，近日志工分工忙著油漆製作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭進行義賣，近日志工分工忙著油漆製作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日特別探訪在林務所木工廠製作公益金門電話亭的金門家扶中心志工團隊，並體驗製作電話亭。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日特別探訪在林務所木工廠製作公益金門電話亭的金門家扶中心志工團隊，並體驗製作電話亭。記者蔡家蓁／攝影

金門 家扶中心 春節

延伸閱讀

涉行賄金門水廠 國統前老董交保

金門縣長楊鎮浯就職滿2週年 談政績給自己打80分

金門水廠員工涉索賄 國統經理躲桶子遭逮共3人收押

金門自來水廠驚爆有員工收賄 水廠：尊重司法調查

相關新聞

林務所複刻金門電話亭超夯 未上市一堆人想搶購獻愛心

金門造型的電話亭，早年是金門景區的明顯地標，也是不少人對金門的重要回憶。金門縣林務所研商製作100組小型金門電話亭，結合...

為偏鄉公共運輸找新解方 屏東滿州幸福巴士2.0啟動

為改善偏鄉公共運輸，交通部上月鬆綁汽車運輸業管理規則，偏鄉地區放寬社會團體或個人可經營公共運輸服務，選定屏東縣滿州鄉為新...

年底大型活動防疫挑戰大 高雄成立快速反應隊

2021高雄跨百光年系列活動今晚起在愛河灣啟動，場域面積達12公頃且無固定出入口，戶外空間遼闊、海邊通風良好，但近來疫情...

台鐵高雄機廠明年5月告別高雄 33公頃地可望特色規畫

台鐵機廠從高雄遷到屏東潮州之後，原台鐵高雄機廠將由高雄市政府進行都市計畫變更。高雄市副市長林欽榮和林智鴻等多位議員今天上...

新興伴手禮 台東紅藜與經典泡麵大玩創意

台灣經典泡麵加入台東原民農特產品3寶之一的「紅藜」，創造出新口感。台東縣政府、縣農會與泡麵廠商今天辦理新品成果發表會，現...

境外汙染下半天抵達 耶誕夜空品愈晚愈差

今天是耶誕夜，許多人準備晚上要參加聚會，高雄市環保局「空品報你知」提醒，境外汙染下半天抵達，空氣品質愈晚愈差，早晚溫差也...

影／光彩絢麗！屏東放閃過耶誕 各地點燈線上看

今天是平安夜，屏東縣政府2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的主題燈飾，給民眾...

舊牛仔衣褲再利用化身水壺提袋 百貨義賣捐助屏東學童

屏東太平洋百貨愛心不落人後，捐贈清寒學童助學金連續4年，今年舉辦牛仔水壺提袋義賣，將舊牛仔衣褲回收再改造成牛仔水壺提袋，...

影／耶誕傳幸福！屏東縣唐榮國小特別的耶誕禮物

Merry X’mas！屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuw...

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，平安夜舉行迎聖嬰遊行，屏東縣內埔警分局提醒，下午4點，在萬興路100號與萬聖路...

高雄中博高架橋 明年2月底拆

高雄鐵路地下化後，陸橋、地下道失去原有功能，銜接高雄市南北動向中山路、博愛路的中博高架橋預定明年2月底拆除，交通部鐵道局...

台鐵高雄站商圈 林佳龍允補助百萬行銷

台鐵高雄站周邊商圈受鐵路地下化工程衝擊，商機流失，台鐵表示，已針對附近長明街、大連、後驛、三鳳中街等商圈設置5處引導指標...

熱門新聞

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。