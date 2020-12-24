2查扣陸船5拍流標 續拍或拆解再評估

澎湖地檢署查扣的中國大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，今天5度拍賣再告流標，未來是否進行6拍或是以廢棄物拆解再以變賣廢鐵方式去化，再作評估。

澎湖地檢署主任檢察官朱華君今天主持第5度公開拍賣，長鑫36號運砂船底價為新台幣4008萬8000元、豐溢9969號抽砂船底價為1650萬元，底價都跌破原先拍賣的5成以下，可惜仍乏人投標，5度流標。

澎湖地檢指出，2艘查扣在高雄的陸船，從今年9月陸續進行5次拍賣，都告流標，衍生碼頭碇泊、鑑價與清潔等費用，累積近500萬元，未來都待得標者來支付。

朱華君表示，查扣的陸籍長鑫36號運砂船、豐溢9969號抽砂船，可能因在業界不太有多用途的關係，加上規定須有中華民國籍的自然人或法人才得以投標，並限定5年內不得轉移中國大陸地區，航港單位5年內不得除籍等，導致5度拍賣都流標，未來2船是否進行第6次拍賣或為其他處分，地檢署將綜合評估後，再作決定後續處理方式。

澎湖地檢指出，長鑫36號運砂船（1萬6468噸）及豐溢9969號抽砂船（4226噸），去年10月間在澎湖七美鄉西南的中華民國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船一併宣告沒收。