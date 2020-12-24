年底大型活動防疫挑戰大 高雄成立快速反應隊

2021高雄跨百光年系列活動今晚起在愛河灣啟動，場域面積達12公頃且無固定出入口，戶外空間遼闊、海邊通風良好，但近來疫情升溫，高雄市政府今早開跨局處防疫協調會議，確認11-15號碼頭高雄流行音樂中心戶外公共空間劃設為觀眾區，除1、4、5號海豚館飲食專區外，觀眾區一律禁止飲食，民眾也要全程戴口罩，由衛生局、警察局與文化局編組為5大隊、共25小組的「快速反應隊」機動進行稽查、勸導。26日晚間蓬萊港區登場的滅火器售票演唱會，也將嚴格執行防疫措施。

副市長史哲今天主持跨局處會議，衛生局、警察局、文化局與新聞局等局處共同研商，依據中央流行疫情指揮中心指引，研擬相關防疫措施。

史哲說，跨百光年系列活動盛大，場域面積達12公頃且無固定出入口，雖戶外空間遼闊、海邊通風良好，為求謹慎，主辦單位將在輕軌C10光榮碼頭站、C11真愛碼頭站出入口等人流較多處，設置大型防疫宣導看板，觀眾區也將由5大隊、共25小組「快速反應隊」機動進行稽查與勸導。高雄市COVID-19流行疫情指揮中心副指揮官、衛生局長黃志中也將進駐會場擔任防疫總指揮，負責督導相關防疫措施的執行。

成軍20年的金曲獎最佳樂團滅火器也將在本週末（26日）舉辦「ON Fir Day 2020-Fire NEXT新篇章：滅火器20週年演唱會」，雖然不是市府主辦的售票演唱會，但防疫要求也一樣嚴格，除要求主辦單位落實相關防疫規定與措施，觀眾需全程配戴口罩，且觀眾區與禁止飲食，飲食區將做出明顯區隔，設置單一出入口，並在出口處勸導觀眾配合相關防疫措施，市府也將派出「快速反應隊」於會場機動進行稽查與勸導。