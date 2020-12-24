台鐵高雄機廠明年5月告別高雄 33公頃地可望特色規畫

台鐵機廠從高雄遷到屏東潮州之後，原台鐵高雄機廠將由高雄市政府進行都市計畫變更。高雄市副市長林欽榮和林智鴻等多位議員今天上午到高雄機廠勘查後，林欽榮說，會支持台鐵將部分土地變更為住宅用地，屬於市府的部分希望做為設計產業空間，也要保留廠區的老樹呈現鐵道工廠的氣質，林智鴻和議員則盼市府用部分綠地做為鐵道相關特色公園。

台鐵高雄機廠位在高雄市前鎮區、苓雅區和鳳山區交界處，占地33公頃多，目前東邊是輕軌，往西約3分鐘車程可到衛武營公園，在機廠遷到潮州之前，是台鐵重要的火車維修、保養廠。

林欽榮和議員今天由台灣鐵路管理局副局長朱來順等人陪同，到機廠走一趟，機廠內有多輛「藍皮火車」正在維修，也有台灣第一輛觀光火車車廂，還有早年載馬的專用列車廂，林欽榮看了直呼要設法跟台鐵要來保存展示。機廠內有各式火車報廢的鐵製車輪、日據時期的儲油桶、一次可容450人一起洗澡的浴室。

林欽榮說，明年五月，在潮州機廠全部完成之後，高雄機廠將全身而退，市府針對33公頃地也進行都計變更；高雄機廠的面積比台北機廠大，台北機廠經鑑定做為文資保留，但 高雄機廠的建物多是1960年代到1980年代的所建，經鑑定不受文資限制。

林欽榮說，透過都市計畫，高雄市政府約可從高雄機廠獲得38%到45%的土地回饋；台鐵在高雄的歷史，要保留的不只是土地，部分空間也可保留，屬於高雄市的部分，可以保留挑高空間廠房做為設計產業之用，像服裝、汽機車維修相關設計等；機廠內有許多老樹，盼能一起保留下來，也推動無碳綠色空間。

「地主」台鐵對於機廠的用地，有其規畫目標，林欽榮說，這部分會支持台鐵把土地變更為住宅等用地。