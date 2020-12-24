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跨百光年、滅火器演唱會在即 高市再開防疫會議

中央社 / 高雄24日電

「2021高雄跨百光年」今晚將在愛河灣舉辦啟動儀式，加上滅火器樂團26日在高雄舉辦演唱會，高雄市政府今早再召開防疫協調會議，依中央疫情指揮中心規定，嚴格執行防疫措施。

高雄跨百光年活動今晚至明年1月3日將於亞洲新灣區展開，活動自晚上7時起有陸、海、空三度向展演活動，民眾可以從鯨魚堤岸、海豚步道、愛河舊鐵橋等每一個角度欣賞這結合河港壯闊的聲光饗宴。

高雄市副市長史哲今早主持跨局處防疫協調會議，依指揮中心規定，宣告11-15號碼頭高雄流行音樂中心戶外公共空間，均劃設為觀眾區，除1、4、5號海豚館飲食專區外，一律禁止飲食，參與民眾需全程配戴口罩。

另外，高市衛生局、警察局與文化局編組為5大隊、共25小組的「快速反應隊」機動進行稽查、勸導。另，26日晚於蓬萊港區登場的滅火器售票演唱會，也將嚴格執行防疫措施。

史哲表示，跨百光年活動場域面積達12公頃，且無固定出入口，雖戶外空間遼闊、海邊通風良好，但為求謹慎，主辦單位將於輕軌出入口等人流較多之處，設置大型防疫宣導看板，衛生局長黃志中也將進駐會場擔任防疫總指揮。

金曲獎最佳樂團滅火器26日也將在高雄舉辦演唱會，高市府強調，演唱會雖非由市府主辦，但防疫標準一樣嚴格，要求主辦單位落實防疫規定，觀眾全程配戴口罩、觀眾區禁止飲食、飲食區將做出明顯區隔，並設置單一出入口加強勸導，市府也將派人稽查。

高市府強調，防疫非常時期，主辦單位有權拒絕不配合防疫觀眾拒絕入場，並不予以退票。若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法規定，裁罰新台幣3000元至1.5萬元以下罰鍰，盼歌迷配合防疫。

演唱會 衛生局

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