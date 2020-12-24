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屏東萬金聖母聖殿平安夜 下午4時起交通管制

中央社 / 屏東縣24日電

屏東百年古蹟萬金聖母聖殿「2020萬金聖誕季」，今晚平安夜達到最高潮，萬巒鄉公所將從下午4時起開始交通管制。

萬金聖母聖殿每年迎接耶誕節特有的傳統習俗都吸引數千人參訪，除了萬金社區家戶的馬槽裝置外，園區耶誕燈飾裝點，讓人宛如置身歐洲，今晚有望彌撒及迎聖嬰活動，園區外萬德路、萬興路，也有萬金社區發展協會規劃各式攤位。

警方將在今天下午4時開始管制，內埔警分局表示，萬興路100號與萬聖路口、萬德路25之1號、萬興路與東山路口設站管制，管制車輛駛入。

警方指出，遊客如果從內埔鄉開車前來，建議將車輛停放在屏100線免費的萬金社區停車場內；如果是騎乘機車前來，萬德路西端路邊規劃為機車停車區，請騎士整齊停放。

警方表示，遊客如果從泰武鄉開車或騎車前來，建議將車輛停放在屏99線東山路（北）上。平安夜公告管制的時間雖是下午4時，但鄉公所及警方仍會視現場人車狀況，彈性調整。

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屏東 停車場

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