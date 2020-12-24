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境外汙染下半天抵達 耶誕夜空品愈晚愈差

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局「空品報你知」提醒，境外汙染下半天抵達，空氣品質愈晚愈差，早晚溫差也大，外出一定要戴口罩，防疫也防空汙。翻攝自高雄市環保局「空品報你知」
高雄市環保局「空品報你知」提醒，境外汙染下半天抵達，空氣品質愈晚愈差，早晚溫差也大，外出一定要戴口罩，防疫也防空汙。翻攝自高雄市環保局「空品報你知」

今天是耶誕夜，許多人準備晚上要參加聚會，高雄市環保局「空品報你知」提醒，境外汙染下半天抵達，空氣品質愈晚愈差，早晚溫差也大，外出一定要戴口罩，防疫也防空汙。

今天上午高雄戶外空氣為普通等級，但與昨天同時段相比，PM2.5監測數值低許多，局部地區AQI接近良好。

今天受到冷高壓南下，新一波北風增強，西半部、海峽風速明顯加大，擴散條件轉好。本次北風行經中國華中、華北時，帶動較大量的境外汙染（PM2.5）南下，預計下午抵達北台灣，並一路往南影響全台。

今天大環境大氣概況，是偏北風吹，西半部為「強北風」，且愈晚愈強。

民眾關注耶誕夜空氣品質，上半天北風偏強，境外汙染尚未影響，空氣品質為普通為主。

下半天境外汙染抵達北部，並一路往南延伸，預計在傍晚到剛入夜時段，高雄就會受到影響，PM2.5開始較明顯升高。晚上至深夜境外汙染涵蓋全台，高雄平地空氣逐漸轉為「橘色提醒」等級，至少延續至25日上半天。

隨著東北風增強，風增大、早晚微冷。若要到戶外運動，建議下午前較適合，今晚至25日中午前建議減少戶外劇烈運動。

興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策，目前是停2減2。1、4號機停機中。2號，3號機友善降載減排中。高雄市環保局昨天已依環保署空氣品質預報，通知大型工廠提前啟動夜間降載減排應變措施，降低空氣汙染物的排放。

空氣品質 PM2.5 高雄市

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