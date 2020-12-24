高雄跨百光年啟動 籲戴口罩免受罰

高雄「2021跨百光年」活動今晚啟動，民眾可以在愛河港灣11到15號碼頭環繞高雄流行音樂中心欣賞璀璨壯闊的聲光饗宴，高市府呼籲戴口罩、勿飲食，現場有人員稽查，違者將受罰。

高雄跨百光年活動今晚到110年3日於亞洲新灣區展開，活動自晚上7時起有陸、海、空三度向展演活動，民眾可以從鯨魚堤岸、海豚步道、愛河舊鐵橋等每一個角度欣賞這結合河港壯闊的聲光饗宴。

市府強力放送跨百光年活動訊息，也說明中央流行疫情指揮中心與各地方政府召開共識會議，宣布「跨年晚會活動防疫原則」，為讓所有高雄民眾安心跨年，高雄市將由衛生局長黃志中親自坐鎮活動現場，指揮監控各項防疫工作。

高雄副市長史哲也在臉書（Facebook）貼文指出，活動會設置大型海報看板、走動式舉牌提醒民眾戴口罩、員警及防疫人員劃分責任區域執行定點及不定點走動式稽查「嚴禁參加民眾脫口罩及於會場內飲食」；並成立「快速反應隊」由民、警政當日抽查居家檢疫民眾是否違規外出等。

尤其，會場內定點及不定點走動式稽查，經勸導仍堅持不戴口罩或堅持飲食者會被帶離現場並由衛生局依法裁罰。

前往活動現場民眾請多利用大眾運輸工具，市府推薦搭乘高雄捷運橘線至西子灣站或鹽埕埔站；搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站等，下車後再步行5至10分鐘即可抵達高流舞台或蓬萊舞台。