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影／光彩絢麗！屏東放閃過耶誕 各地點燈線上看

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
潮州教會。圖／屏東縣政府提供
潮州教會。圖／屏東縣政府提供

今天是平安夜，屏東縣政府2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的主題燈飾，給民眾不同極光饗宴；屏縣府與台灣基督長老教會屏東教會合作，百年教堂的點燈秀到12月27日晚間，每晚7點、8點、9點有點燈秀。全屏東各地都有不同點燈，屏東縣長潘孟安在臉書分享，「屏東放閃過耶誕」，帶領大家一次欣賞屏東各式燈區，感受多一度屏東美景。

屏東縣長潘孟安在臉書分享，屏東過耶誕，各地點燈線上就能看，透過影片，從四重溪溫泉季、旭海溫泉公園、潮州教會、萬金聖母聖殿、屏東教會、和平教會、屏東車站噴泉、屏東體育館旁生命樹、屏東耶誕節，從市區、潮州，到恆春半島，在家賞燈盡收眼底。

潘孟安也提醒，若要到現場，要戴上口罩做好防疫，一同守護健康。

屏縣府與台灣基督長老教會屏東教會合作，百年教堂的點燈秀到12月27日晚間，每晚7點、8點、9點有點燈秀。圖／屏東縣政府提供
屏縣府與台灣基督長老教會屏東教會合作，百年教堂的點燈秀到12月27日晚間，每晚7點、8點、9點有點燈秀。圖／屏東縣政府提供
萬金聖母聖殿。圖／屏東縣政府提供
萬金聖母聖殿。圖／屏東縣政府提供
和平教會。圖／屏東縣政府提供
和平教會。圖／屏東縣政府提供

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