舊牛仔衣褲再利用化身水壺提袋 百貨義賣捐助屏東學童

屏東太平洋百貨愛心不落人後，捐贈清寒學童助學金連續4年，今年舉辦牛仔水壺提袋義賣，將舊牛仔衣褲回收再改造成牛仔水壺提袋，義賣所得捐贈助學金給屏東縣8所國小，提袋設計有巧思，設計出每校特有標誌與學生手寫卡，溫馨傳遞耶誕情，昨天義賣首日就搶購一通，將發給80名學童每人2千元助學金。

屏東太平洋百貨指出，公益活動從11月初開始募集愛心人士家中不需要的牛仔衣褲，提供回收做公益，回收牛仔布賦予舊物新生命，短短不到一周募集100件牛仔衣褲，再將牛仔衣褲送至布莊車縫改造。也請學童將自己心中的愛與感謝，透過繪畫，設計出每校獨一無二的標誌，再由百貨廠商贊助皮標印製。

樂齡長輩們學到老活到老的精神，將學童設計的標誌手工縫製上牛仔水壺提袋，象徵著歲月的工藝，為提袋增添不一樣的意義。

從募集舊牛仔衣褲到改造完成約一個月，邀請顧客認購獨一無二的牛仔水壺提袋，義賣價199元，內含學童親筆手寫感謝卡、太平洋百貨100元商品兌換券，限量500份。義賣第一天就獲顧客及百貨員工們愛心回響，還有顧客一次認購各八所學校的提袋。

捐贈8所學校分別為，崇蘭、前進、凌雲、瑞光、海豐、公館、麟洛、九如國小，義賣所得約10萬元，屏東太平洋百貨再補足餘額，共發給80名學童每人2千元助學金，約16萬。