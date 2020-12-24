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影／耶誕傳幸福！屏東縣唐榮國小特別的耶誕禮物

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
學生們開心拿著耶誕禮物「長崎乖乖」。記者劉星君／攝影
學生們開心拿著耶誕禮物「長崎乖乖」。記者劉星君／攝影

Merry X’mas！屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇及校長高珠鈴，變裝化身耶誕老公公、耶誕老婆婆及當紅的鬼滅角色善逸cosplay裝扮，贈送學生特別的耶誕禮物「長崎乖乖」。

唐榮國小校長高珠鈴說，這份禮物長崎乖乖，由捐資興學的唐榮老先生的曾孫（唐榮油漆股份有限公司）唐鵬凱所贊助，因屬限量商品，唐鵬凱先生公忙之餘開著車一間超商一間超商的蒐購，橫掃高雄屏東數10家超商，集滿要送給孩子的數量360份，並專程專車送到學校。

高珠鈴說，這份充滿愛與關懷的禮物，分送給每個孩子，提醒孩子對唐榮老先生捐資蓋唐榮國小的感恩，飲水思源也期待這份充滿愛與關懷的幸褔持續傳遞給每個人。

屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇，變裝化身耶誕老公公，贈送學生特別的耶誕禮物「長崎乖乖」。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇，變裝化身耶誕老公公，贈送學生特別的耶誕禮物「長崎乖乖」。記者劉星君／攝影
捐資興學的唐榮老先生的曾孫（唐榮油漆股份有限公司）唐鵬凱所贊助的耶誕禮物長崎乖乖，因屬限量商品，他開著車一間超商一間超商蒐購，數日橫掃高雄屏東數10家超商，集滿要送給孩子的數量360份，專程專車送到學校。圖／唐榮國小提供
捐資興學的唐榮老先生的曾孫（唐榮油漆股份有限公司）唐鵬凱所贊助的耶誕禮物長崎乖乖，因屬限量商品，他開著車一間超商一間超商蒐購，數日橫掃高雄屏東數10家超商，集滿要送給孩子的數量360份，專程專車送到學校。圖／唐榮國小提供
屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇及校長高珠鈴，變裝化身耶誕老公公、耶誕老婆婆及當紅的鬼滅角色善逸cosplay裝扮，贈送學生特別的耶誕禮物。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇及校長高珠鈴，變裝化身耶誕老公公、耶誕老婆婆及當紅的鬼滅角色善逸cosplay裝扮，贈送學生特別的耶誕禮物。記者劉星君／攝影
捐資興學的唐榮老先生的曾孫（唐榮油漆股份有限公司）唐鵬凱所贊助的耶誕禮物長崎乖乖，因屬限量商品，他開著車一間超商一間超商蒐購，數日橫掃高雄屏東數10家超商，集滿要送給孩子的數量360份，專程專車送到學校。記者劉星君／攝影
捐資興學的唐榮老先生的曾孫（唐榮油漆股份有限公司）唐鵬凱所贊助的耶誕禮物長崎乖乖，因屬限量商品，他開著車一間超商一間超商蒐購，數日橫掃高雄屏東數10家超商，集滿要送給孩子的數量360份，專程專車送到學校。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇及校長高珠鈴，變裝化身耶誕老公公、耶誕老婆婆及當紅的鬼滅角色善逸cosplay裝扮，贈送學生特別的耶誕禮物。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇及校長高珠鈴，變裝化身耶誕老公公、耶誕老婆婆及當紅的鬼滅角色善逸cosplay裝扮，贈送學生特別的耶誕禮物。記者劉星君／攝影
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屏東縣唐榮國小舉辦「耶誕傳幸福」，由縣議員陳揚、外師Georg Sebastiaan Nieuwoudt、家長歐芫宇及校長高珠鈴，變裝化身耶誕老公公、耶誕老婆婆及當紅的鬼滅角色善逸cosplay裝扮，贈送學生特別的耶誕禮物。記者劉星君／攝影

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