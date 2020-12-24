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購物聖地的前世？英國傳奇百貨的繁華一夢

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
萬金聖母聖殿。圖／報系資料照
萬金聖母聖殿。圖／報系資料照

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，平安夜舉行迎聖嬰遊行，屏東縣內埔警分局提醒，下午4點，在萬興路100號與萬聖路口、萬德路25之1號、萬興路與東山路口設站管制，管制車輛駛入，也提醒民眾做好防疫措施，教區戴口罩、禁止飲食。

內埔警分局指出，遊客若從內埔鄉開車前來，建議將車輛停放在屏100線免費的萬金社區停車場內；若是騎機車，萬德路西端路邊規畫為機車停車區，請騎士整齊停放；遊客若從泰武鄉開車或騎車前來，建議你將車輛停放在屏99線東山路（北）上。

警方指出，活動易造成壅塞路段分別為萬興路、建興路、萬德路、萬聖路及萬穀路，不是到場參觀的用路人，替代道路的建議如下，用路人若從內埔往泰武方向，請改走恭寬路，接德勝路，接西盛路，左轉東山路（南）；用路人若從內埔往萬安方向，建議改走信敏路，左轉營區路，右轉沿山公路。

警方會在管制點設崗管制，也有員警在停車區加強交通疏導，請民眾聽從指揮，平安夜公告管制時間雖是下午4點，仍會視現場人車狀況，彈性調整。

今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，平安夜舉行迎聖嬰遊行，屏東縣內埔警分局提醒，下午4點起，周邊啟動交通管制。圖／警方提供
今天是平安夜，有159年歷史萬金聖母聖殿，平安夜舉行迎聖嬰遊行，屏東縣內埔警分局提醒，下午4點起，周邊啟動交通管制。圖／警方提供

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