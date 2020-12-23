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屏東耶誕市集戴口罩、禁飲食 不聽勸導最高開罰1.5萬
疫情嚴峻，國內本土零確診逾253天紀錄被打破，明天就是平安夜，接下來還有跨年、元旦活動，屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，請相關單位舉辦大型活動提出防疫計畫，活動舉辦規模是否如常，或是縮小，縣府會根據疫情變化調整。明天平安夜登場為期四天的耶誕市集，入場民眾都要戴口罩、禁止飲食，攤位禁止試吃。
屏東縣府今下午開主管會報後，針對疫情嚴峻，接下來的平安夜、跨年活動等，屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，疫情指揮中心本土案例知道來源，活動照常舉辦，但須遵守中央疫情指揮中心規定，活動範圍內戴口罩，禁止飲食，加強廁所等公共空間的消毒頻率，提供足夠的洗手設備跟消毒用品。
鄞鳳蘭說，舉辦大型活動須提出防疫計畫，也請衛生局、行政處協助採購消毒水，口罩等防疫物資，供縣府業務單位使用。活動舉辦規模是否如常或縮小，縣府會根據疫情變化調整，也請民政處提醒各鄉鎮市公所，宣導轄區公共點的防疫作為。
鄞鳳蘭說，要求相關單位在活動辦理期間，都要持續宣導防疫作為，若有民眾不配合防疫措施，不戴口罩、飲食，先採取勸導，勸導不聽，將提出舉發，交由衛生局裁罰，可依據傳染病防治法第37條第1項第6款，開罰3千元以上1萬五千元以下罰鍰
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