高雄首案捷運聯開O4站招商會 吸引10多家業者參與

「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」從今年11月19日起公告至明年4月19日，捷運局今舉辦高雄場招商說明會，吸引10多家業者參加，捷運局盼此案作為捷運其餘各站土地開發案領頭羊，帶動高雄市後續軌道路網共構開發。

「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」高雄場說明會今日舉行，由局長吳義隆主持，有國內壽險、建商、旅館業者、營運商等10多家業者參加。

吳義隆表示，高雄捷運橘線O4站土地開發案作為高雄市第一個依據「大眾捷運系統土地開發辦法」方式辦理的捷運土地開發案，除了具標竿性外，也是高雄市朝向TOD導向發展重要里程碑。

此外，捷運黃線已進入綜合規畫階段，捷運局表示，未來捷運路網完善後，捷運場站周邊土地後勢發展可期，該案如順利脫標，將加速實現大眾運輸導向發展（TOD）遠景，並作為高雄捷運其餘各站土地開發案的領頭羊，帶動高雄市後續軌道路網共構開發。

O4周邊商業區基地面積約為3497平方公尺，基地預估開發量體達14000坪，未來開發總銷金額初估上看50億元，基地坐落於高雄市主要幹道中正四路與自強二路交叉口，交通區位佳。

捷運局表示，該案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於6.49億元或累積不低於19.47億元。

另第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規畫、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、土地所有人最低分配比例、簡報與詢答等各方面進行評分，75分為及格門檻，並採總評分轉序位法決定最優申請人。

捷運局表示，相關招標資訊已於市府捷運局網站公告，申請釋疑期限為明年1月4日，申請文件及開發建議書提送截止日為明年4月19日，歡迎投資人踴躍遞件申請。