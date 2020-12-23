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高雄消費耶誕跨年大獎加碼！25日起每小時有人中獎

中央社 / 高雄23日電
高雄市推出的「PHONE 狂 GO物時時抽」，陸續抽出ｉPohne12和Gogoro3的幸運中獎者。圖／高雄市經發局提供 楊濡嘉
高雄市推出的「PHONE 狂 GO物時時抽」，陸續抽出ｉPohne12和Gogoro3的幸運中獎者。圖／高雄市經發局提供 楊濡嘉

高雄市經發局主辦的「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」活動加碼送，25日起中獎機率增加一倍，也就是每天共送出21支iPhone手機和3台Gogoro機車，每小時都有人中獎！

耶誕節將至，為振興高雄消費，協助店家搶攻今年最後一波消費潮，這項「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」自12月1日推出後，每2小時抽出1台Gogoro或iPhone12，民眾反應熱烈，截至今天中午12時為止，已抽出265名幸運得主。

經發局今天宣布，除了原本使用三倍券每2小時抽一次、一般消費4小時抽一次外，將於25日起整點再加碼，不分三倍券或一般消費都可以抽iPhone12，讓中獎機率增加一倍！也就是每天共送出21支iPhone和3台Gogoro，每小時都會有人中獎。

經發局表示，月底前來高雄旅遊消費登錄發票可抽大獎，晚上還可以到美麗島站觀賞「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀，主燈秀每晚7時到10時整點展演一次，持續至明年1月10日。

此外，在捷運美麗島站穹頂大廳、中央公園站1號出口還有光雕秀可欣賞，民眾至鄰近六合夜市、南華商圈、中央公園商圈及新堀江商圈「踅夜市」、逛商圈，吃在地美食。

除了絢麗光雕秀，經發局也將於26、27日下午2時至晚間8時，在中央公園站1號出口設置玻璃屋和互動式遊戲。民眾可以在玻璃屋外的耶誕風背板拍照打卡，還可以免費玩各種體感闖關遊戲、看VR互動式恐怖電影，化身恐怖電影裡面的主角，透過刺激的互動裝置與殭屍對戰。

高雄市

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