影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

金門日前傳出多次高粱酒灑落一地的新聞，今天下午在料羅圓環竟傳出高粱酒瓶蓋灑落一地的狀況，遠遠看，不少人以為是滿地的金幣，頓時精神都來了，沒想到趨近一看，才發現是瓶蓋，趕緊將車開走；據了解，疑似是載運瓶蓋的貨車司機，行經該路段，沒想到裝滿瓶蓋的太空包意外落下才闖禍，他也趕緊拿掃把，將瓶蓋掃成堆，再重新裝回袋內。

據路過的楊姓民眾表示，他在下午14時35分從新頭從料羅方向行駛，行經料羅圓環時，發現散落一地的高粱酒瓶蓋，讓他看了也嚇了一跳，雖然下著雨，但貨車司機與民間酒廠公司趕緊出動多人到場清掃瓶蓋，楊先生預估，散落的範圍將近10公尺，約有上千個瓶蓋。

經常往返該路段的楊先生表示，貨車司機可能是去碼頭載瓶蓋，進入圓環後出環島南路，疑似離心力，才將裝滿瓶蓋的袋子被甩出掉落。現場有不少瓶蓋都被壓扁，貨車司機大概掃了快1小時，才將瓶蓋都收拾乾淨。

對於這起意外，有網友表示，這個圓環最近很紅，日前才發生巨型緬甸蟒蛇過馬路的新聞，今天又有瓶蓋灑滿地的狀況，太有趣了吧；也有人說，好像很危險，壓到瓶蓋，應該不會爆胎吧。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康