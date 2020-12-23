故意或不小心破壞空氣品質 黃偉哲：嚴加查處

台南市環保局今天舉辦「空氣品質維護暨低碳節能績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲頒獎給企業、機關、民間團體共44個環保績優單位。他說，國人對空氣品質的要求越來越高，對於有部分人士故意或不小心而破壞空氣品質造成全民受害，市府一定嚴肅看待且嚴加查處。

台南市環保局統計，今年1至11月藍天比例達84%，較去年同期提升9%，且為「PM2.5零紅害日」，創下歷年同期最佳紀錄。今天表揚空氣品質維護及低碳節能績優單位，包含優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車績優環保單位、優良空品淨化區、節電標竿獎及伙伴社區獎。

黃偉哲感謝受獎者對於空氣品質維護還有低碳節能的努力，他表示，兩個禮拜拜前，光是台南市歸仁的一個燃燒雜草，就瀰漫了整個南台灣，讓高雄那邊的民眾苦不堪言，其實煙從哪裡來？原來是燒雜草造成，他說，大家對於空氣品質的要求愈來愈高，因此，對於一些故意或不小心而破壞空氣品質，一定會嚴處。

環保局長謝世傑局長表示，臺南市許多單位、社區關心環保，投入節能減碳等工作，都有很好的成效，獲獎者都是從眾多競爭對手中脫穎而出者，非常不容易，如優良營建工地，競爭單位1萬2千多處，僅6處獲表揚。得獎單位除落實空氣汙染防制外，透過洗街、設置友善環境綠圍籬、低噪音工法等積極的自主性管理措施，降低施工期間的汙染。

今日表揚活動，包括南科管理局副局長鄭秀絨、中華民國機車商業同業公會全國聯合會常務理事黃國棟、台南市機車商業同業公會理事長李茂坤、台南市直轄市機車商業同業公會理事長陳正益都到場共襄盛舉。