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高雄流行音樂中心撤圍籬 全區公共場域首次對外亮相！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供

「2021高雄跨百光年」12月24日至110年1月3日，在高雄愛河灣登場。座落在愛河灣旁的「高雄流行音樂中心」，今天打開圍籬，全區公共場域首次亮相！這裡是觀賞跨百光年展演的絕佳地點。

高雄市文化局表示，高雄流行音樂中心有別於傳統場館單一建築體的概念，沿著整個港灣形成一完整園區，也呼應港灣景觀特色，以海洋為意象進行設計。隨著跨百光年活動即將啟動，園區各場域也一一登場，首先為今年高雄跨年首創2+1舞台之一的「高流舞台」，就位於高雄流行音樂中心的戶外廣場，也是流行音樂中心第一個對外公開的表演場地，臨海舞台展現高雄得天獨厚的港都優勢。

高流中心戶外廣場後面，是以海浪為意象的「高低塔」，跨百光年活動期間市府團隊特別於低塔外牆及延伸的透明擋音牆，規畫「奇想音浪」光影展演。運用建築特殊六角形切面作為光的載體，以多媒體動畫投影，呈現高雄城市意象及未來科幻的港灣想像。

高流中心最主要大型室內表演廳，順應網情正式定名為「海音館」。今天起於前廳搶先舉辦「音樂築港─重新看見高雄流行音樂中心」特展，透過高雄港微縮模型及歷史照片，再現港灣崛起歷程，看高流中心所在地11-15號碼頭百年來的轉變，以及高雄流行音樂活動推動的軌跡。

民眾從真愛碼頭往光榮碼頭方向，可由天空步道跨越愛河灣，是串連五座半橢圓形建築的「海豚步道」，顧名思義為五座以海豚為意象的複合式空間。目前安排了「老電視．看高雄事─影像中的百年史」，展場特別以近百台映像管老電視，播映由中華電視公司、國家影像中心提供的珍貴歷史影像，與民眾一同回憶屬於高雄的老故事。跨百光年期間規畫有「海豚閃尾」快閃店，讓市民在看展覽、賞表演之餘，可以快速填飽肚子，並參觀各式文創小物及高雄一百限定商品。

沿著海豚步道可延伸到「珊瑚礁群」與「鯨魚堤岸」，未來將作為流行音樂、文化創意以及多元複合產業進駐空間，目前其中兩隻鯨魚已分別由KKBOX與台灣電子競技聯盟進駐經營。

「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
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「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供
「高雄流行音樂中心」終於打開圍籬，全區公共場域首次亮相！圖／高雄市文化局提供

海豚 愛河 碼頭

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