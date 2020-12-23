高市議會定期會閉幕 總預算待臨時會再議
高雄市議會第4次定期大會今天閉幕，議長曾麗燕指出，審查預算的任務尚未完成，將待下次會議再審查，她期許高雄要更好、府會責無旁貸，中午府會首長及議員還在議會餐敘聯誼。
第3屆第4次定期大會今天閉幕，市長陳其邁率官員列席後，陳其邁及曾麗燕都在議會餐廳聚會用餐，特別今天是陳其邁的56歲生日，據知也是曾麗燕的農曆生日，府會難得聚餐聯誼，少了平時在議事廳內針鋒相對的煙硝味。
曾麗燕致詞感謝市府團隊積極配合定期大會的召開，也感謝議員善盡職責，認真問政，捍衛市民權益。
她說，109年已近尾聲，過去一年的高雄在政治或經濟民生方面歷經許多考驗，高雄要好，市民生活要改善，府會責無旁貸，一定要共同努力；她盼府會雙向交流以提升日後開會的議事效率。
至於高市府110年總預算已完成歲入部分的審查，歲出部分尚有約三分之二待審；至於臨時會的加開時程仍待召開程序委員會議定日程，預料是明年元月中旬。
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