投近30億改善東港鎮廢汙水 水資源回收中心下月開工
轄區有東港鹽埔漁港和大鵬灣國家風景區的屏東縣東港鎮，近年城市發展快速，為改善住家環境衛生，提升生活環境品質，屏東縣政府向中央爭取東港鎮汙水下水道系統計畫，其中，東港鎮水資源回收中心第1期新建工程經費（含用地費）7.28億元，已於11月27日訂約完成，目前進行相關計畫書審查及執照申請，定明年1月31日前開工。
縣府水利處下水道科長張國輝說，東港鎮汙水下水道系統計畫全期總建設費用29.67億元，東港鎮水資源回收中心第1期新建工程，主要內容包括中心用地面積約3.13公頃、聯外道路約30公尺、放流口出口設施及平均日汙水處理量4000 CMD（噸/日）的汙水處理廠1座，第二期再擴建日汙水處理量4000 CMD，全期採8000 CMD。
他說，目前東港鎮汙水下水道系統主次幹管第1、2、3、5標均已完工， 第4標施工中，預計明年中可完工，並依水資源回收中心建設期程，推動後續用戶接管，即可將家中浴廁、廚房、洗滌等生活汙、雜排水，接入公共汙水下水道系統，並引流至水資源回收中心處理，水質符合放流水標準後放流，將可有效改善東港地區住家環境衛生，提升生活環境品質。
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