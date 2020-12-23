高雄跨年不叫停 陳其邁：會根據疫情調整 加強防疫

新冠肺炎出現一個本土病例，各縣市跨年要不要停辦的問題引發討論。高雄市的跨年活動將自明天展開，市長陳其邁今天表示，會根據疫情的狀況來調整防疫措施，高雄市跨年分區強化不同防疫工作，不管科技防疫或口罩等，都會加強。

陳其邁說，那是一個本土的個案，有找到感染源，此人的足跡在桃園和台北，這個並不是社區傳播；高雄市會根據疫情的狀況來調整防疫的措施，之前在這段時間，高市也加強居家檢疫；從漁船到移工到船員、新發生的機組員的個案，盼能逐步強化我們整體的防疫措施。

他表示，戶外和戶內的活動，牽涉到能不能保持社交距離、是不是有足夠的口罩來防疫；各縣市跨年情況不同， 高雄從鼓山、鹽埕、苓雅到一部分的前鎮區，範圍比較大，其他縣市的跨年活動比較集中在晚會，高雄會分區來強化不同防疫，跨年活動會平安、安全做好防疫措施。

對於跨年要不要取消，陳其邁說，會根據疫情來做判斷，到目前為止，這個是已經找到感染源的本土感染，並沒有到所謂的社區傳播，而且集中在中北部，中北部能更嚴謹的進行疫調，匡列可能的被接觸者，

這是中央流行疫情指揮中心的權責，昨天他也跟指揮中心這樣建議 。

他表示，之前在行政院副院長任內，做過一個大數據方面的科技防疫，所以在高雄的跨年，都會加強相關的科技防疫、個人口罩和活動分區防疫，請大家放心。