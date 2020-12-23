中博橋明年1月開拆 站西路配合開放通車

高雄鐵路地下化第二階段工程包括中博高架橋拆除、商業大樓、旅館大樓、帝冠式舊站移回及景觀等，其中影響交通甚鉅的中博橋拆除，鐵道局表示，未來替代中博橋的站西路，將在中博高架橋引道段拆除後同步上午6時開放通車。

立法院交通委員會立委李昆澤、許智傑等人今上午考察高雄地區交通建設，交通部長林佳龍等政府單位代表出席，會中說明包括中博高架拆除及高雄站道路貫通期程、高雄願景館搬遷進度、周邊商圈觀光推廣暨台鐵合作規畫等內容。

交通部鐵道局表示，高雄鐵路地下化第一階段2018年10月14日通車後，展開第二階段工程，包括中博高架橋拆除、天棚工程、商業大樓、旅館大樓、帝冠式舊站移回及景觀道路等相關工程。

其中最受矚目的中博橋拆除，鐵道局表示，為減少對市民的影響，市府盼縮短工期，鐵道局明年1月起將規畫用9天時間拆除，半夜12點到7點不施工，預計第10天早上6點完工，新闢道路站西路也將於第10天上午6點同步開放通車。

鐵道局表示，原本站西路規畫4線道，後來增加2線道，南北各3線道，盼讓交通更順暢。另高雄舊帝冠式車站，施工期間經鐵道局予以保留，現已列為高雄市歷史建築物，也將配合中博高架橋拆除後遷移，預計2022年1月遷移定位完成。

另針對促進周邊商圈發展，台鐵高雄運務段表示，目前已針對高雄站附近長明街、大連、後驛、三鳳中街等商圈，設置5處引導指標、1處引導燈箱；明年初站西路開通後，高雄站旅客將改由西側進出，商圈引導指標將一併納入新設標示內。

春節期間，台鐵表示，在春節前後共3周時間內，在不影響旅客進出及安全下，高雄站地面層廣場將開放供商圈舉辦行銷活動。

立委李昆澤說，中博橋將在明年1月開拆，希望市府和鐵道局全力配合，拆除前必須對周邊民眾里長做施工前說明，做好交通疏導，以不擾民為原則盡速完工。

車站周邊里長反映，過年車輛很多，人潮尖峰恐沒地方停車，希望鐵道局能找地方讓遊客停車。也有里長擔心施工噪音問題，盼施工單位做好敦親睦鄰。