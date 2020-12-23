左營建業眷村自發性耶誕點燈 繽紛「光之眷」散發溫情

高雄市文化局在左營建業新村推動「以住代護」，住戶們最近以「光之眷」為發想，自發性籌辦聖誕點燈活動，在住家庭院及樹木植栽布置點綴。入夜後的眷村巷弄街道，充滿光的創意巧思與溫暖，許多民眾也來這裡感受眷村耶誕氛圍。

高雄市文化局表示，高雄擁有全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村，以住代護至今已媒合152戶進住左營建業新村、鳳山黃埔新村及岡山樂群村。住戶職業類型相當多元，包括藝術家、音樂家、文創家、建築師、結構技師、資訊業、烘焙師、民宿業者、退役軍官、眷村第二三代等，共同點是對眷村環境熱愛的心。今年「光之眷」點亮眷村活動，住戶用心營造住家環境，凝聚眷村聚落共識，讓整個村子亮起來。

活動籌辦人林一仁表示，村民個個臥虎藏龍，大家為了「點亮建業」，有錢出錢、有力出力，像早年眷村前輩同甘共苦一般。點了燈之後，建業新村整個不一樣起來，有種特別的溫暖，就連出來倒垃圾也都有好心情！歡迎市民朋友一起來感受建業的光與溫度，也希望建業新村成為台灣眷村之光。

建業住戶們創意大爆發！有利用廢棄材料製作環保耶誕老人、七龍珠燈飾、聖誕燈搭、設天棚與草毯、酒瓶聖誕樹、廢棄木片雕刻成村落雪景、課桌椅情境擺設、鐵線藝術燈光秀、海錨燈飾、矮人玩偶等，還有來自華王飯店的麋鹿、雪橇與聖誕老人，兼具環保又應景的歡樂氣氛。