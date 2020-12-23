2021金門馬拉松 縣府：隨時調整防疫作為

金門縣政府表示，縣府教育處已對明年1月16、17日的金門馬拉松擬定防疫應變計畫，另將依中央指示，參考近期台北馬拉松防疫模式，細部調整因應防疫作為，到時另行公告。

相隔253天後，台灣昨天新增一例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土確診病例。縣府昨天以視訊方式參加中央流行疫情指揮中心會議，會中討論包括跨年晚會和馬拉松等大型活動防疫原則。

由於原訂2020年2月8日到9日舉辦的金門馬拉松，因疫情取消；明年金門馬拉松是否能如期舉行，備受跑友關注。

金門縣政府表示，活動舉行前教育處已擬定防疫應變計畫，同時將依中央疫情指揮中心指揮官陳時中指示，參考近期台北馬拉松防疫模式，相關因應防疫作為進行細部內容的調整，到時由各主辦單位另行公告。

縣府指出，參加馬拉松的民眾在活動期間應全程配戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；經勸導不聽者，予以裁罰。馬拉松選手於起跑點及結束後應依規定配戴口罩，中途補給站可飲食，但應保持社交距離。

縣府表示，視疫情變化，包括馬拉松在內的各項大型活動後續，將視中央疫情指揮中心公布疫情狀況隨時評估。

2021年金門馬拉松1月16、17日兩天舉辦，教育處指出，路跑組、半程馬拉松和全程馬拉松共8000名額，共有7950人報名，其中第一階段報名保留給2020金門馬拉松報名者，有3000人報名。

教育處表示，2021金門馬拉松路線經過更新及國際總會丈量認證，並將打卡熱點太武山及金門五大湖之一的榮湖納入，為今年賽道增添特色景點，讓跑者用雙腳飽覽金門風光。