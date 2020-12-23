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金門限定舊紙鈔馬克杯爆紅 首波限量800個

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣陶瓷廠長楊肅泰（左）大方推薦最新熱賣的文創商品，「限金門通用」的10元紙鈔馬克杯。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠長楊肅泰（左）大方推薦最新熱賣的文創商品，「限金門通用」的10元紙鈔馬克杯。記者蔡家蓁／攝影

全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」最近推出一款 「限金門通用」的10元紙幣馬克杯，馬克杯上紅色的紙鈔圖樣，是金門在戰地政務時期使用的鈔票複刻版，相當討喜，銷售才3天，就已賣出200多個，還有不少台灣的老兵打電話來詢問，成功引爆話題，金門縣陶瓷廠長楊肅泰表示，這款商品，一個只賣150元，首波限定800個，因為便宜又有特色，聽說不少人都買來當耶誕或新年禮物。

楊肅泰表示，這款文創商品，上面所印製的鈔票，約在41年5月1日開始發行，是戰地政務時期金門地區使用的新台幣，形式和規制大抵和市面流通的新台幣相同，但幣面上印有「金門」「限金門通用」等字樣，後來隨著戰地政務解除，貨幣流通沒有管制，故於民國78年9月1日起不再發行印有「限金門通用」等字樣的紙鈔，讓這款紙鈔水漲船高，據了解，這款面額10元的紙鈔，大概市價為1千元上下。

「外國有做美金1元的杯子，其實我們也可以來嘗試看看！」楊肅泰提到，某天議員蔡水游跟他提起，當時他就想說，可以挑早期「限金門通用」的紙鈔來做杯子，他通盤考量後，覺得10元版的紙鈔，很有在地特色，且是紅色比較有喜氣；加上鈔票上是國父，兩岸比較沒爭議，沒想到一推出在網路上，引起討論。

大學畢業後就返鄉到陶瓷廠工作的楊肅泰，一做就是42年，他說，雖然他當廠長僅有10個月，明年就要退休，但他覺得，10個月勝過10年，因為他從基層做起，相當了解陶瓷廠的技術與管理，他上任以來，有很多新作法，包括管理採開源節流，減少很多不當的加班，一舉省下200萬的加班費；另外，以前窯一天要燒10幾個小時，現在他集中只燒10小時，一個月也省了20多萬的瓦斯費，種種的舉措，讓陶瓷廠慢慢轉虧為盈。

除了「小兵立大功」的文創商品，楊肅泰最近也與同仁積極開發彩金結晶釉的高端酒瓶，同樣大受好評，打樣一出來，連金酒公司高層看了很滿意，直接想他們合作製作高端主題酒，楊肅泰透露，以前的結晶釉配方，就好像武功秘笈，民間陶瓷廠的人都不會外洩，現在資訊比較發達，才可多管道取得配方，但1個就要燒20小時，比一般陶瓷多了1倍的時間，且成功率僅6-7成，所以價格比一般陶瓷貴上一倍，相信未來一推出，肯定會受到金字塔頂端客戶的喜愛。

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金門縣陶瓷廠長楊肅泰上任後，積極開發新產品，圖為書法刻繪的陶瓷藝品，是不少人升官會收到的好禮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠長楊肅泰上任後，積極開發新產品，圖為書法刻繪的陶瓷藝品，是不少人升官會收到的好禮。記者蔡家蓁／攝影
除了馬克杯外，金門縣陶瓷廠最近也開發彩金結晶釉的高端酒瓶，每個都是獨一無二，做工相當精緻。記者蔡家蓁／攝影
除了馬克杯外，金門縣陶瓷廠最近也開發彩金結晶釉的高端酒瓶，每個都是獨一無二，做工相當精緻。記者蔡家蓁／攝影
全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」最近推出一款 「限金門通用」的10元紙幣馬克杯，馬克杯上紅色的紙鈔圖樣，是金門在戰地政務時期使用的鈔票複刻版，引起討論。記者蔡家蓁／攝影
全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」最近推出一款 「限金門通用」的10元紙幣馬克杯，馬克杯上紅色的紙鈔圖樣，是金門在戰地政務時期使用的鈔票複刻版，引起討論。記者蔡家蓁／攝影

金門 加班費 文創

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