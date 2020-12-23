跨百光年平安夜登場 高捷跨年延長營運

配合「打狗」改名高雄百年，高市府規劃系列跨百光年活動，24日晚上愛河灣登場。高捷公司今天指出，31日配合跨年活動會機動調度出車，下午3時啟動輸運並加密班距，延長營運時間至隔日凌晨2時。

中央流行疫情中心宣布國內新增一例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例案，引起跨年安全的疑慮，高市府指出，屆時會由副指揮官、高市府衛生局長黃志中坐鎮跨年晚會現場並指揮監控各項防疫工作，期以高規格防疫，守護民眾安心健康過年。

有關高市府規劃一系列跨年活動，高捷公司今天發布新聞稿指出，配合高雄2021跨百光年系列活動，24日平安夜會在愛河灣登場，跨年晚會31日晚上7時開唱，高捷公司都會配合視人潮狀況調度出車。

高捷指出，捷運及輕軌於31日皆延長營運時間至凌晨2時，當日下午3時起啟動跨年輸運措施，將視人潮加密班距，捷運最快2.5分鐘1班、輕軌最快7.5分鐘1班。

高捷表示，為傳遞捷運耶誕訊息，平安夜及耶誕節陸續於多個車站有快閃傳唱佳音與來往民眾分享幸福時光，歡迎民眾共賞傳佳音活動，並呼籲民眾搭乘大眾運輸請全程戴口罩，確保防疫及保暖。

高捷建議參加跨百光年活動的民眾可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流或蓬萊舞台；參加草衙道跨年活動者可搭乘捷運至R4A草衙站，前往義大世界者搭至R16左營站後再轉乘付費接駁車。

另為服務元旦升旗的旅客，高捷會於1月1日各端點站提早發首班營運列車，小港站為清晨5時10分、南岡山站4時55分、西子灣站5時28分，大寮站5時10分。