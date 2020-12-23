疏運高雄跨年晚會人潮 高捷延後收班、加密班次

高雄2021跨百光年系列活動12月24日晚上在愛河灣登場，跨年晚會31號晚上7點開唱，為疏運人潮，高雄捷運及輕軌12月31日皆延長營運時間至凌晨2點，當日下午3點啟動跨年輸運措施，將視現場人潮加密班距。跨年夜當日下午1點至翌日凌晨2點，捷運腳踏車客票於全線車站暫停販售。

迎接耶誕、跨年等活動，高雄捷運今宣布疏運措施。高捷公司表示，高市府規畫「高雄2021跨百光年」陸海空3場域展演活動，高雄捷運也同步加密班距並延長營運時間，呼籲民眾搭乘高雄捷運及輕軌請等大眾運輸工具前往時特別留意戴上口罩。

高雄2021跨百光年系列活動12月24日晚上在愛河灣登場，跨年晚會31號晚上7點開唱，為疏運人潮，高雄捷運及輕軌12月31日皆延長營運時間至凌晨2點，當日下午3點起即啟動跨年輸運措施，將視現場人潮加密班距，捷運最快2.5分鐘一班、輕軌最快7.5分鐘一班。

高捷公司建議參加跨百光年活動的民眾可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流或蓬萊舞台，參加草衙道跨年活動者可搭乘捷運至R4A草衙站(往二號出口)、前往義大世界者搭至R16左營站後再轉乘付費接駁車(一號出口外)。

另為服務參加元旦升旗旅客，高捷1月1日各端點站將提早發出首班營運列車，時間分別為小港站清晨5點10分、南岡山站4點55分、西子灣站5點28分及大寮站5點10分。

另高捷公司於12月24到25日也將視現場人潮狀況加密捷運及輕軌班距。

高捷也表示，依往年跨年運輸經驗，跨年活動散場後常湧聚人潮排隊購票，提醒民眾善用多元支付、電子票卡(證)，跨年夜當日下午1點至翌日凌晨2點，捷運腳踏車客票於全線車站暫停販售，並提醒旅客勿攜帶折疊式腳踏車乘車。

高捷也提醒民眾勿攜帶波波球、發光汽球、告白氣球等危險物品進入車站。另參加跨年活動人潮眾多，候車不爭先推擠，且配合現場人員指揮管控，以維護自身安全。

此外，高雄市經發局與高雄捷運公司、方陣聯合公司在捷運中央公園站、美麗島站首創「鳳翼天翔」體感互動車站，推體感展演與互動投影遊戲，串連「HIGHLIGHT高雄 光合作用」活動。

平安夜與耶誕節兩天也將於三多商圈站、中央公園站、左營站、鹽埕埔站、美麗島站等五個車站接力快閃報佳音，增添過節氣氛。