聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫！義大世界跨年將採實聯制 民眾拒絕無法進場

聯合報 / 記者 王昭月／高雄即時報導
義大世界跨年活動，將採實聯制防疫。圖／義大世界提供
義大世界跨年活動，將採實聯制防疫。圖／義大世界提供

國內歷253天再出現本土病例，防疫升高警戒，由於耶誕節、跨年等節慶接續到來，大型集會活動如何確保萬無一失，今年將復辦跨年演唱會的義大世界表示，活動當天將採實聯制，拒絕配合防疫管制作業及額溫超過37.5度者，主辦單位有權禁止入場。

義大世界跨年活動今年預估有30萬人參加，配合防疫，建議有意參加活動的民眾先填寫聯絡資料及健康聲明書，活動當天需在入口處完成實聯制，並向工作人員出示完成畫面，當天入場前需先量體溫，拒絕配合防疫管制或體溫超過37.5度者將禁止入場。

義大世界同時呼籲民眾全程戴口罩，也盡量保持社交距離，不戴口罩又勸導不聽者，依法可處3千元到 1萬5千元罰款。如有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等，建議避免參加，若出現嚴重不適症狀，應立即告知現場工作人員，並儘速就醫。

新冠肺炎 COVID-19 義大世界

延伸閱讀

本土病例再現 潘文忠：將行文學校遵守防疫措施

麗寶樂園跨年和元旦演唱會 要求參加者全程戴口罩

防疫！萬金聖母聖殿平安夜進入教區戴口罩、禁止飲食

民團辦「最後的晚餐」反萊豬 衛福部：須送防疫計畫

相關新聞

金門限定舊紙鈔馬克杯爆紅 首波限量800個

全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」最近推出一款 「限金門通用」的10元紙幣馬克杯，馬克杯上紅色的紙鈔圖樣，是金門在戰地政務時期...

疏運高雄跨年晚會人潮 高捷延後收班、加密班次

高雄2021跨百光年系列活動12月24日晚上在愛河灣登場，跨年晚會31號晚上7點開唱，為疏運人潮，高雄捷運及輕軌12月3...

防疫！義大世界跨年將採實聯制 民眾拒絕無法進場

國內歷253天再出現本土病例，防疫升高警戒，由於耶誕節、跨年等節慶接續到來，大型集會活動如何確保萬無一失，今年將復辦跨年...

防疫！萬金聖母聖殿平安夜進入教區戴口罩、禁止飲食

疫情嚴峻，國內本土零確診逾253天記錄昨（22日）被打破，明天就是平安夜，屏東縣有159年歷史的萬金聖母聖殿每年平安夜舉...

7年不間斷！五福國中在年終辦「感恩多謝周」傳遞溫馨

高雄市五福國中連續7年利用年終最後一個禮拜，舉辦「感恩多謝周」，希望全校學生能瞻前顧後，感念這群在周遭陪伴與盡心守護自己...

陳其邁上任後 總預算案「卡關」

高雄市議會本屆第4次定期會二、三讀預算審查共10次流會，今天閉幕，明年度地方總預算過半未審完，議長曾麗燕表示，明年元月中...

泳池缺斜坡道 高市議員要求改進

高雄市老人逾45萬，身障者有14萬3261人，全市15座公立游泳池缺乏下水斜坡道，議員批對身障及長者不友善。運動發展局表...

金門抗旱 擬挖127處農塘蓄水

金門遭遇50年來最嚴重的乾旱，縣府今、明2年規劃浚挖127處農塘，預估可增加26萬4千立方公尺的蓄水量，另將與自來水廠各...

高市社區關懷據點 明年底估達450處

高雄市社區照顧關懷據點現有408處，社會局昨表示，接續布建重點鎖定據點涵蓋率未達40％的16個行政區，及老年人口15％以...

取代手寫 屏東明年試辦電子罰單

因應數位化時代，屏東縣警察局交通隊明年元月試辦「電子舉發製單系統」，取代手寫違規罰單，透過警用小電腦連結藍牙列印機系統就...

今年城市大事有哪些？台積電加碼台南 高雄罷免市長

蔡英文總統競選連任時在高雄市開記者會宣布「大南方．大發展計畫」，但是根據樂水智研公司調查研究中心最近自辦的一次民調，「沒...

高雄「2021跨百光年」彩排 無人機、交響演奏搶先看

高雄「2021跨百光年」即將於12月24日至1月3日，在高雄港、愛河灣舉行，高雄市文化局今晚彩排，邀請百人編制高雄市交響...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

稱台北市容難看惹議 柯文哲：台灣要脫離吃到飽的水準

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

盧秀燕脫口說錯在相信履勘委員 一招5分鐘內化解危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。