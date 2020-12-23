防疫！義大世界跨年將採實聯制 民眾拒絕無法進場

國內歷253天再出現本土病例，防疫升高警戒，由於耶誕節、跨年等節慶接續到來，大型集會活動如何確保萬無一失，今年將復辦跨年演唱會的義大世界表示，活動當天將採實聯制，拒絕配合防疫管制作業及額溫超過37.5度者，主辦單位有權禁止入場。

義大世界跨年活動今年預估有30萬人參加，配合防疫，建議有意參加活動的民眾先填寫聯絡資料及健康聲明書，活動當天需在入口處完成實聯制，並向工作人員出示完成畫面，當天入場前需先量體溫，拒絕配合防疫管制或體溫超過37.5度者將禁止入場。

義大世界同時呼籲民眾全程戴口罩，也盡量保持社交距離，不戴口罩又勸導不聽者，依法可處3千元到 1萬5千元罰款。如有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等，建議避免參加，若出現嚴重不適症狀，應立即告知現場工作人員，並儘速就醫。